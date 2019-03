El Estado resumido en 78 páginas

Ceferino Martín es un joven graduado en derecho de Las Palmas de Gran Canaria que, a sus 28 años, ha decidido tratar de desmenuzar las interioridades del Estado y las administraciones locales para resumirlas en las 78 páginas de Un voto responsable, un libro creado gracias al fondo de ayuda de la FULP y que próximamente será publicado por canariaseBook.

La idea surgió hace años, durante una conversación de Martín con Jonathan López Estévez, profesor de derecho canónico en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya fallecido y a quien va dedicada la obra. Martín y López abordaron en su diálogo el poco conocimiento, especialmente en los jóvenes, del valor de las instituciones.

Por ello, Ceferino Martín ha escrito este trabajo, al que define como «un libro objetivo, es un libro académico. No hablo de ideologías. Hablo de las instituciones del Estado. Por eso para mí es como un matrimonio. Una cosa es la política, la otra es la ideología, y otra las instituciones del Estado. Que interactúan como si fuera un matrimonio en régimen de bienes gananciales», indicó.

Sin embargo, aunque su proyecto es trasladar su texto a ponencias en institutos, para dirigirse a un público entre 16 y 18 años, espera que el radio de alcance de su investigación sea el más amplio posible. «Cerrarse a un público sería un error. La cultura en el plan institucional tiene que estar en todos los ciudadanos. No solamente en un sector. Va dirigido, fundamentalmente, al sector más joven porque van a ejercitar por primera vez el voto. Yo entiendo que una persona de 50 años ya lo ha ejercitado durante muchas legislaturas, aunque eso no quiere decir que sepa cómo son las instituciones», indicó en declaraciones a este periódico.

Durante el proceso de gestación de la obra, que será publicado pronto, Ceferino Martín acudió a diversas fuentes para concretar la idea que queria explicar. «Me he nutrido de mis conocimientos. Y durante estos meses me he empollado seis o siete manuales de derecho constitucional. E, incluso, he cogido un manual de 1970. De antes de la Constitución para hacer una comparativa», aseveró.