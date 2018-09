El Congreso avala el Estatuto

Madrid

El pleno del Congreso aprobó ayer el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias con el apoyo de PP, PSOE, CC y NC, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Unidos Podemos. Tras casi tres años de trámite en la Cámara Baja, la reforma estatutaria pasa ahora al Senado, donde no está previsto que haya modificaciones, desde donde ira de nuevo al Parlamento regional para su ratificación definitiva. Las formaciones políticas se han comprometido a darle la máxima celeridad a los trámites restantes con el objetivo de que entrar en vigor antes de fin de año.

La sesión plenaria, que tuvo el aire de las grandes ocasiones, presentó varias caras: por un lado el entusiasmo de populares, socialistas y nacionalistas, que calificaron la jornada de «histórica», a medio camino se sitúo Cs, que ve en la reforma algunas luces pero no pocas sombras, y en el extremo opuesto el lamento de Podemos, que no ve motivo alguno para la satisfacción.

En nombre del PP, Carmen Hernández Bento destacó el «intenso trabajo desde la responsabilidad» que ha permitido a su partido sumarse al acuerdo mayoritario pese a haber votado en contra en la Cámara canaria. «Claro que es un día importante», señaló, «el Estatuto no es una norma cualquiera, es la norma que regula la convivencia de los canarios, reconoce nuestros derechos y protege nuestra forma de autogobierno», añadió.

Desde el PSOE, Sebastián Franquis destacó que el Estatuto que ayer salió aprobado del Congreso «no es de ningún partido, no tiene el cuño de nadie, y ese es precisamente su éxito». Frente a quienes lo tachan de acuerdo minoritario, el socialista recordó que el texto ha sido refrendado por formaciones políticas que representan el 75% del Congreso y el 80% del Parlamento de Canarias. En esta línea, Franquis reprochó a Ciudadanos y Podemos su distancia. «Hemos intentado sumarlos al consenso, pero no ha sido posible», expuso, «unos porque creen que ir con la mayoría es señal de debilidad otros simplemente porque no creen en el Estatuto», añadió.

La portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, justificó la abstención de su grupo porque pese a reconocer que se ha mejorado sustancialmente la propuesta inicial, entiende que con este nuevo Estatuto «Canarias pierde una gran oportunidad de mirar al futuro». Reiteró, como ya hiciera durante el trámite de ponencia y en comisión, que PP, PSOE, CC y NC «han secuestrado el diálogo», aunque destacó como uno de los principales logros la eliminación de los aforamientos, que se incorporó a iniciativa de su partido.

Más contundente fue la diputada de Unidos Podemos, Meri Pita, quien desde la tribuna negó toda trascendencia histórica a la aprobación de la norma autonómica, cuyo contenido calificó de «continuista, patriarcal» y «propio de la soberbia de la élite que se cree propietaria de la patria canaria». Pita considera «triste» que populares, socialistas y nacionalistas se jacten de que Canarias tendrá por fin un Estatuto de última generación «cuando no es así», porque a su juicio mantiene los elementos que «nos han convertido en un territorio desigual, dependiente y sin herramientas democráticas que en manos de la mayoría posibiliten un cambio de rumbo», señaló.

Por su parte, la diputada de CC, Ana Oramas, se congratuló del acuerdo alcanzado y aseguró que con la reforma aprobada «Canarias va a subir el último peldaño de su ordenamiento jurídico para situarse con un nuevo Estatuto en el reconocimiento dentro del Estado como una autonomía del máximo nivel».

En la misma línea, el representante de NC, Pedro Quevedo, destacó que el refrendo del Congreso logrado «con el esfuerzo de todos» viene a poner remedio al «lamentable fracaso» de hace once años, cuando se frustró el anterior intento de reformar el Estatuto canario.