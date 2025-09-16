El Ejecutivo regional presentará «alegaciones» a la quita para lograr un «trato justo» para el archipiélago Las islas defenderán el «decreto canario» frente a la posibilidad de que Pedro Sánchez no logre sacar adelante los presupuestos generales de 2026

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicó este lunes que Canarias ya está preparando las alegaciones que presentará contra la condonación del adeuda que prepara el Gobierno de España y que representa una disminución para las islas de 3.200 millones de euros.

«Nosotros lo que reclamamos es un trato justo e igualitario para Canarias y no que quienes más han gastado y más irresponsables han sido logran mayor condonación», dijo Cabello. El portavoz hizo referencia a que mientras que a las islas se le condonarán 3.200 millones para comunidades como Cataluña la cifra se eleva a 17.000 millones. «Parece razonable que si a todas las comunidades autónomas se les va a realizar una condonación, al menos tengamos nosotros la posibilidad de defender lo que entendemos que es justo», abundó el portavoz, quien recordó que la deuda en realidad pasa de Canarias al Estado, con lo que la ciudadanía canaria deberá más: «Se le va a perdonar 1.000 euros más a cada catalán que a cada canario», advirtió.

Los asuntos que afectan a Canarias

Preguntado sobre el llamado «decreto canario» y los presupuestos generales que prepara el Gobierno de España Cabello dijo que Canarias estaba preocupada porque las transferencias para asuntos como la educación o la sanidad no están llegando con el ritmo adecuado. «El ritmo de las transferencias, de los dineros que deben de llegar a Canarias para hacer frente al tema educativo, la lucha contra pobreza o a los temas de la recuperación de la Isla de La Palma no están llegando y el ritmo está siendo muy, muy bajo. Hay muchos asuntos que dependen de soluciones administrativas que no se están dando». Y ante la más que probable posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez no logre sacar los presupuestos generales en el Congreso Canaria seguirá negociando el «decreto canario» para mejorar su financiación.