CC está «en disposición» de investir a Feijóo si Vox no entra en el Gobierno

El escaño en el Congreso que Coalición Canaria (CC) obtuvo el domingo en las urnas concitó este lunes todas las miradas por su potencial capacidad de inclinar la balanza a favor de una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno.

La fórmula que el PP ha puesto sobre la mesa para lograr la mayoría es difícil de cuadrar, pero «no imposible», según señalan en el cuartel general de la calle Génova: sumar a sus 136 escaños los 33 de Vox, 5 del PNV, 1 de UPN y 1 de CC para alcanzar los ansiados 176 escaños que otorgan la mayoría absoluta.

¿La clave? Convencer a Vox para que dé su apoyo externo a Feijóo sin entrar en el Gobierno, lo que salvaría la frontal negativa de PNV y CC a respaldar un Ejecutivo del que forme parte la extrema derecha. Un Gobierno en solitario del PP con pactos puntuales, que a priori el partido que lidera Abascal no parece dispuesto a apoyar, aunque la situación de debilidad en la que ha quedado tras perder 18 escaños y ver frustradas sus expectativas de sumar mayoría con el PP podrían forzar un cambio de criterio.

A pesar de haber ganado las elecciones del 23J en votos y escaños, el PP es c consciente de que cuenta con escasas posibilidades de formar Gobierno, pero Feijóo adelantó en la misma noche electoral que va a intentarlo y el lunes confirmó que quiere contar para ello con el apoyo de los nacionalistas canarios y así se lo hizo saber al secretario general de los nacionalistas y presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

«He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya su apoyo a una hipotética investidura, así como con el presidente de CC, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto», desveló el líder del PP y candidato a la Presidencia en su intervención ante la Junta Directiva Nacional en la que se analizaron los resultados electorales.

Feijóo señaló asimismo que ha habido contacto con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que espera ampliar «en los próximos días», así como con el líder de Vox, con quien también ha quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana para saber «si está dispuesto o no a apoyar un cambio del Gobierno sanchista», añadió.

Los nacionalistas, por su parte, apuestan por mantener la prudencia a la espera de comprobar las posibilidades reales de que la fórmula que plantea el PP tome forma, pero ayer ya adelantaron su plena disposición a apoyar la investidura de Rajoy en caso de que logre el resto de apoyos, siempre que Vox no esté integrado en el Gobierno.

«Si se presenta una candidatura y no está Vox nuestra disposición es clara», señaló Clavijo tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de CC, «pero vamos a ver si esa candidatura se presenta y cuáles son los apoyos», añadió.

El líder de la formación nacionalista insistió en que un Congreso atomizado con una «aritmética muy compleja» como la que salió de las urnas el 23J va a dar lugar necesariamente a «muchas negociaciones» , por lo que considera prematuro avanzar por dónde pueden ir los acontecimientos.

«Nuestra posición es clara y es la misma que hemos mantenido durante toda la campaña, nuestras líneas rojas son que no apoyaremos a ningún Gobierno en el que esté dentro ni Vox ni Sumar», señaló, «estamos dispuestos a sentarnos a hablar pero no a participar en un circo mediático», añadió.

Además de la conversación que mantuvo el lunes con Feijóo, que calificó de «cordial», Clavijo indicó que también recibió la misma noche electoral una llamada del ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, para invitarlo a hablar en los próximos días, y que ha mantenido asimismo conversaciones con otras formaciones nacionalistas para sondear sus posiciones ante los distintos escenarios que pueden abrirse a partir de ahora.

Preguntado por la posibilidad de que ningún bloque pueda articular una mayoría y haya que ir a una nueva convocatoria electoral, el dirigente nacionalista aseguró que «la repetición electoral no es lo deseable y desde luego no será responsabilidad de CC, pero esos escenarios están por ver y no queremos hacer política ficción», insistió.