«Les dije que el viejo cobraba por su trabajo. Faltaría más»

La Guardia Civil destaca cómo el general ya jubilado Francisco Espinosa Navas, investigado en el marco del caso Mediador, trató de 'cubrirse las espaldas' para no dejar rastro del dinero y las dádivas que recibía a cambio de presuntamente favorecer proyectos inversores de empresarios que conectaban con la supuesta trama de corrupción. Así lo pusieron de manifiesto los agentes de Asuntos Internos en el informe remitido el pasado 26 de febrero a la jueza instructora, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, y cuyo contenido adelanto este domingo CANARIAS7.

Como prueba de esas cautelas, los agentes de la Guardia Civil destacan una conversación entre el empresario investigado José Suárez Esteve y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte. El diálogo es de marzo de 2021 y se enmarca en las gestiones que Navarro Tacoronte y Suárez Esteve estaban realizado para que otros empresarios contactasen con el general. Uno de ellos era Raúl Gómez Rojo, que centra el informe de Asuntos Internos por su vínculo con el general y un posible delito de cohecho.

En un pasaje de la conversación, Suárez Esteve le cuenta a Navarro Tacoronte lo siguiente: «Yo a Raúl y al otro [Pérez Espínola] les expliqué que el viejo [Francisco Espinosa Navas] tenía una serie de contactos muy grandes a nivel internacional y que si querían que él diera un paso, como aquello que le dijeron la primera vez que tú se los presentaste, el tema de lo de Perú, que el viejo llegaba al máximo nivel, pero al máximo nivel se llega si el viejo cobra por un trabajo, si no, no se llega, ja, ja, ja, así de sencillo (...) Yo les dije que el viejo cobraba por su trabajo, por supuesto se lo dije yo, hombre. Faltaría más, escucha, yo se lo dije porque a mí el viejo me dijo: 'José, ¿tú puedes intervenir en esto porque a mí el tema del dinero no me gusta?'. Y le digo: 'Por supuesto, tú dime qué es lo que quieres'».

Suárez Esteve, sobre el militar «Me dijo: 'José, ¿tú puedes intervenir porque a mí el tema del dinero no me gusta?'»

Según el empresario Suárez Esteve, la respuesta del militar fue: «A mí me gustaría que cuando lleguemos a un nivel, ¿vale?, que yo tenga que traspasar una serie de relaciones arriba, tal cual, yo cobrar por mi trabajo». Suárez Esteve prosiguió señalando que el general le dijo: «Es más, ya no es únicamente por este tema, es que si luego sale lo del negocio, tú tienes que seguir cobrando un porcentaje de tu gestión».

En su diálogo con Navarro Tacoronte, Suárez Esteve insiste en que fue el general de la Guardia Civil quien le pidió si él podía «hacer de intermediario porque a él no le gustaba hablar de pasta». Y Suárez Esteve le contestó: «Coño, para esto estoy yo aquí».

Ese diálogo se produce en un momento en que Navarro Tacoronte se muestra contrariado porque no quería que se supiera que el general cobraba de los empresarios y que era el propio mediador quien le hacía llegar el dinero.

Cabe recordar que la investigación judicial que sigue la magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres sitúa al general ya jubilado en la cúpula de la presunta trama corrupta, junto al que fuera diputado socialista por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet, que sucedió a su tío al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias.

En paralelo, la Fiscalía Europea investiga los presuntos favores del general al empresario José Suárez Esteve en la compra de drones con fondos comunitarios durante la etapa en que Espinosa Navas estuvo al mando de la misión de la Guardia Civil en el Sahel, en África.

«Solo le interesaba estar en contacto con empresarios» El general ya jubilado Francisco Espinosa Navas no dejó demasiados amigos en el cuerpo. Las noticias sobre su presunta implicación en la trama del caso Mediador fueron recibidas con una mezcla de bochorno y de sensación de que era algo previsible entre quienes estuvieron a sus órdenes en la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas. «Solo le interesaba estar en contacto con empresarios», señalaron fuentes consultadas por este periódico, que recordaban la intensa vida social desplegada por el alto mando, en especial desde el viernes al domingo de cada semana. Espinosa Navas fue detenido al estallar el caso Mediador y en el registro de su vivienda familiar en Madrid fueron encontrados 61.100 euros ocultos en cajas de zapatos y entre ropa, parte de ellos en fajos de 5.000.