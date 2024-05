Diario de campaña: juventud, pesca y límite en la compra de vivienda a extranjeros, entre las prioridades de los partidos

CANARIAS7 / Efe / Ep Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de mayo 2024, 23:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Mato (PP) asegura que mantendrá su defensa a la pesca artesanal de las islas

El eurodiputado canario del Partido Popular y candidato a las elecciones europeas del 9 de junio, Gabriel Mato, confirmó que durante la próxima legislatura en el Parlamento Europeo seguirá defendiendo medidas de apoyo a la pesca artesanal de Canarias «por su importancia, tanto en la creación de empleo como en la conservación de la identidad sociocultural de las islas».

Mato realizó estas declaraciones al inicio de la reunión con representantes de la Cooperativa de Pescadores de Melenara, en Telde. En este sentido, explicó que, en la legislatura que ahora acaba, la Eurocámara aprobó su informe sobre la Política Pesquera Común, un trabajo en el que se recogen sus recomendaciones para posibilitar la descarbonización del sector, garantizar el relevo generacional o luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). «Siempre pensando en que los pescadores puedan pescar mejor, que no significa necesariamente que pesquen más», dijo.

Por ello, el informe recoge también recomendaciones sobre otros asuntos esenciales para el sector pesquero europeo, como el relevo generacional y la inclusión de las mujeres en todos los niveles del sector.

Además, en este informe, pide que la Comisión prevea medidas que permitan que todos los empleos de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura sean más atractivos, más seguros y mejor remunerados.

El candidato del PP avanzó también que en esta legislatura defenderá la creación de un instrumento similar al Posei agrícola para que pueda aplicarse a la pesca. Gabriel Mato defendió que «su aplicación está más que justificada, ya que su principal objetivo sería garantizar que los pescadores de Canarias y del resto de regiones ultraperiféricas puedan desempeñar su labor en condiciones equitativas en comparación con otros territorios de la Unión Europea».

Aguilar (PSOE) apuesta por Canarias como una RUP referentes en economía azul e investigación

El eurodiputado y candidato del PSOE al Canarias al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 9 de junio, Juan Fernando López Aguilar, destacó este viernes el trabajo del personal investigador de las islas y los fondos europeos que llegan a las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias, para la diversificación de su economía, y que se conviertan en referentes en economía azul, economía circular e investigación.

Aguilar, que visitó la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), recordó la puesta en marcha de esta estación en 2007 cuando era responsable del Ministerio de Justicia, y el tiempo que lleva «prestando servicio» al conocimiento de la biología marina, la ciencia aplicada, la robótica y la investigación oceánica, lo que, a su juicio, exige mejorar los procedimientos para que pueda cumplir los objetivos para los que fue conseguido.

En este sentido, hizo hincapié en la presencia de Europa en Plocan, al tratarse de un consorcio que se beneficia de los 50 millones que destina la UE, 20 de los cuales son directamente para investigación científica aplicada. «Se trata de que los procedimientos europeos, regulatorios y de control de transparencia mejoren sustancialmente, para que esta experiencia científica de gran innovación y de enorme potencial de futuro pueda cumplir su objetivo».

Para el eurocandidato socialista, se trata de que Canarias sea, en el marco estratégico de las regiones europeas ultraperiféricas, «más economía azul, más economía verde y más economía circular. Exactamente lo que quiere la Unión Europea, que estas regiones ultraperiféricas diversifiquen no solamente su modelo productivo y económico, sino que aporten conocimiento y sean una plataforma de expresión del futuro de la propia UE».

Alonso (CC) defenderá en Bruselas «el presente y futuro de la juventud»

El candidato de Coalición Canaria al 9J, Carlos Alonso lanzó un mensaje a la juventud de las islas para «decirles que Europa también es una fuente de oportunidades para su presente y futuro». Dentro de esos retos está el acceso a la vivienda, la formación, o las economías emergentes en la que la I+D+i está jugando un papel importante y «nuestros jóvenes son parte protagonista de este cambio», destacó.

En esta línea, Alonso aseveró que «con el fin de mantener el esfuerzo público en materia de construcción de vivienda social, solicitaremos que en las nuevas perspectivas financieras de la UE se incorporen recursos específicos para financiar estas políticas a semejanza del paquete destinado a vivienda en los fondos NextGen».

Además, con objeto de multiplicar las oportunidades de los jóvenes canarios, afirmó el candidato nacionalista, solicitará la ampliación de los programas de formación, prácticas y voluntariado para intercambio en la UE y en países terceros, en particular con los países vecinos, con fondos adicionales y condiciones particulares específicas para las Regiones Ultraperiféricas dadas las dificultades derivadas de los costes de desplazamiento.

Al mismo tiempo, recordó que desde CC se defenderá el mantenimiento de la asignación específica del FSE+ que permite atender las necesidades de formación y capacitación que requieren las islas, atendiendo a una parte importante de la población que aún no cuentan formación suficiente para tener un nivel adecuado de empleabilidad. Ello incluye la utilización de los fondos en las propias empresas para promover la FP dual desde el sistema productivo de las islas, explicó el candidato.

Belarra (Podemos) respalda que se limite la compra de viviendas a extranjeros en las islas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este viernes que el acceso a la vivienda en Canarias es «indecente» por lo que ha abogado por plantear en la Unión Europea (UE) la prohibición de compra de vivienda a los no residentes y los fondos buitre para evitar la especulación

En declaraciones a los periodistas, y acompañada por la diputada nacional y coordinadora regional, Noemí Santana, Belarra apuntó que su formación va a «pelear» en el Parlamento europeo a través de su candidata, Irene Montero, para que se consiga una «excepción insular» para el archipiélago canario en este sentido.

El próximo 9 de junio, indicó en un acto de su partido celebrado este viernes en Tenerife, «tenemos la oportunidad de poner a la izquierda en pie frente a unas derechas que están completamente asalvajadas».

Esta propuesta de limitar la compra de vivienda en Canarias por parte de no residentes la comparte Podemos con Coalición Canaria, cuyo candidato, Carlos Alonso, está convencido de que se puede lograr puesto que ya hay 13 regiones que han conseguido esta excepcionalidad. Por el contrario, Partido Socialista y Partido Popular han arremetido contra esta iniciativa al considerar que va contra el derecho europeo, que consagra la libertad de circulación de personas y capitales.

Ione Belarra ha pedido también al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) , que aplique de forma «urgente» la ley estatal de vivienda porque «permite regular los precios del alquiler», lo mismo que una «moratoria total» a nuevos alojamientos turísticos.

Igualmente, ha demandado la suspensión de las obras de la urbanización turística Cuna del Alma y el hotel de La Tejita, ambos en Tenerife, porque esos proyectos son una «aberración urbanística» más propios de los años 90 que del siglo XXI. «No se puede seguir por ese camino de corrupción, especulación y construcciones masivas en un terreno que es una maravilla de la naturaleza», agregó

Por su parte, la dirigente canaria y diputada nacional, Noemí Santana, ha apuntado que Podemos quiere erigirse en «portavoz» de las movilizaciones del 20A en las instituciones para que se materialicen sus demandas, entre ellas «problemas comunes» al conjunto del país como la turistificación o la dificultad para acceder a una vivienda.

NC pide políticas migratorias que tengan en cuenta la ruta atlántica y las especificidades de Canarias

La candidata de Sumar-Nueva Canarias al Parlamento Europeo, Lorena López, defiende la reforma del Pacto de Migraciones y Asilo para que tenga en cuenta la ruta atlántica y las singularidades de las islas, así como que se respeten los derechos humanos.

López, que visitó a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entiende que la UE «debe modificar profundamente» las políticas migratorias y de asilo, «poniendo en el centro de éstas los derechos humanos». Además, abogó por «implementar mecanismos de monitoreo independientes» de los derechos humanos en las fronteras, en relación con toda actividad de vigilancia y control de las fronteras exteriores. La candidata de Sumar-Nueva Canarias considera que se deberá asegurar una «renegociación» del Pacto de Migración y Asilo para que sea «garantista, solidario y con pleno respeto de los derechos humanos».

En lo que respecta al archipiélago canario, Sumar-Nueva Canarias mantiene que este pacto afecta, sobremanera, a los territorios son «frontera», puesto que habrá cambios sustanciales en aspectos fundamentales como el tiempo de las personas en las islas, incrementándose su estancia y su incapacidad para seguir hacia Europa. La incorporación de un nuevo cuerpo funcionarial de policía de fronteras, el incremento de las devoluciones desde Canarias y la prohibición de que los menores a partir de 14 años puedan estar en libertad ahondan en la «denominada ficción de no entrada y en que Canarias sea una cárcel al aire libre», dijo.