«Sería una desfachatez decir que Sosa no sería buen candidato»

Este abogado de 46 años le coge el testigo a su padre, Guillermo Reyes, al frente de Ciuca. De entrada, promete abrirlo al resto de partidos.

-¿Cuántos años hace que estaba Guillermo Reyes al frente del partido?

-Creo que desde el año 2009 o 2010, por ahí, creo. Creo que antes fue Carmelo Reyes y creo que fue en el año 2007 o 2003. La verdad es que desconozco la fecha, pero llevamos demasiado tiempo sin renovación, eso es verdad.

-Guillermo Reyes es su padre. ¿Cuánto hay en este relevo de sucesión dinástica y cuánto de renovación democrática?

-Yo creo que 100% renovación. De hecho, es una candidatura conjunta la que presentamos a la histórica secretaria política, que es Jacinta Macías, con Juan Antonio Peña en la vicepresidencia. Pero es verdad que yo siempre sabía que iba a tener el halo de decir, si vas, ya van a decir 'de padre a hijo'. Y la gente me decía, como José Miguel Bravo. Y digo, en realidad yo voy a presentar una candidatura, yo no quiero que sea una elección directa ni nada de eso. Así que si alguien quiere pujar por la candidatura, yo estaba dispuesto. De hecho, yo se lo dije a Juan Antonio, que si él se presentaba, yo no pugnaría con él. Es muy oficialista, sí, pero sí es renovadora.

-¿Y en qué se va a notar, Daniel, que ahora está al frente del partido y no Guillermo?

-En todo, espero yo. No significa que no sea una labor continuista en lo que funciona, pero sí espero que se cambie, sobre todo en las relaciones con los demás partidos. Creo que Ciuca ha mantenido una postura un poco beligerante con algunos partidos, algunas justamente y otras inmerecidamente. Y yo lo que quiero es abrir eso, abrir ese abanico, hablar con todos, que lleguemos a unos acuerdos que acaben con las guerras históricas que no tienen sentido desde hace 20 años, y sentarnos en una convivencia democrática, porque al final no le veo el sentido. En su momento a lo mejor lo tuvo, pero ahora ya no.

-Es decir que Nueva Canarias, que fue prácticamente la némesis de Ciuca, ¿ya no lo va a hacer?

-No, conmigo no lo va a hacer. De hecho, yo tengo buena relación en el Cabildo con los consejeros de Nueva Canarias, me hablo con ellos e incluso tengo amistad con algunos. Compartimos un montón de pensamientos e ideologías, como partidos locales y nacionalistas en el fondo que somos. Aunque pueda haber diferencias, no tiene sentido que no nos hablemos ni que seamos enemigos históricos. Porque, además, de los que se peleaban en su momento, ya no está ninguno.

-Eso también ayuda supongo, ¿no?

-Sí, sí. Yo sé que en la ejecutiva de Nueva Canarias están algunos históricos y hacen bien porque son buenos asesores, buenos consejeros para los actuales. Eso no quita que yo también tenga a mi padre como consejero y que me cuente. Pero después el ámbito de decisión tiene que ser nuestro, mío y de Juan Antonio.

-¿Tiene líneas rojas para iniciar esos diálogos?

-Con partidos en los extremos tenemos muy poco que hablar. ¿Nos podemos sentar? Pues sí, pero quizá la reunión no dure mucho.

-¿Con qué perspectivas asisten ustedes al desmembramiento de Nueva Canarias?

-Respetuosamente. Porque yo no me quiero meter en las decisiones y líos de otros partidos, al igual que a mí no me gusta que hablen del mío desde fuera. Pero sí creo que toda la isla está un poco expectante con lo que está ocurriendo. El otro día Juan Antonio hizo unas declaraciones en las que decía que veía una oportunidad y yo estoy con él en el sentido de que puede ser una oportunidad para crear plataformas nacionalistas locales. Porque creo que los partidos grandes caen en el error de no trabajarse los municipios y viven de las grandes marcas. Lo veo desde fuera y a mí me gusta ver cómo se unen plataformas o asambleas locales para crear algo nuevo. Yo creo que genera ilusión.

-Entonces, ¿entiendo que Ciuca se puede sentir más cómoda en una alianza de partidos locales que en reforzar la alianza que ya tiene con el PP?

-Sí, podríamos sentirnos más cómodos. También el PP debe hacer autocrítica y trabajar ese municipalismo porque si no tiene un proyecto atractivo para los ayuntamientos, entiendo que los partidos pequeños se pueden distanciar. Tienen un problema municipal que tienen que trabajarlo. Pero vuelvo a decir, es un problema que ni nos va ni nos viene y que no es una condición para nosotros ir o no con ellos en función de eso. Pero sí, el proyecto municipal es lo que más nos interesa, ni siquiera el autonómico. El municipalismo.

-¿Y qué balance hace de esa relación de Ciuca con el PP?

-Es buena. Nunca me arrepiento de las decisiones tomadas. Mi convivencia dentro del grupo popular en el Cabildo es buena. A veces no consigo que voten como lo haría Ciuca. Intento no votar en contra de los intereses de mi partido, pero tampoco quiero crearles un feo en el pleno. Entonces, a veces no voto. Incluso es verdad que alguno me ha dicho: '¿te levantas para no votar?' Yo digo sí, sí, alguna vez me he levantado para no escenificar una disensión en el voto. Prefiero que no se traten mociones del Ayuntamiento de Telde si mi partido no está de acuerdo. A nivel municipal, Telde le debe mucho al Cabildo.

-De ahí el perfil bajo de su oposición en el Cabildo...

-Sí, sí, así es. Hay buenas relaciones entre las dos administraciones, sobre todo entre el presidente del Cabildo y el actual alcalde de Telde.

-Una ex de Ciuca, Onalia Bueno, ha dicho que bregará para que Teodoro Sosa sea el próximo presidente del Cabildo. ¿La secunda?

-No, esas son declaraciones de Onalia. Ciuca no tiene aún un posicionamiento de apoyar una candidatura u otra. No obvio que sería una desfachatez decir que Teodoro Sosa no sería un buen candidato. De hecho, hasta ahora pensaba que iba a ser el candidato por Nueva Canarias. Las disensiones internas han hecho que tome un camino, pero él sí tiene un perfil muy alto, política y socialmente. Goza de un gran apoyo popular, y entiendo que sea presidente. Ahora, que Ciuca lo vaya a apoyar es otra cosa. Porque, además, yo lo voy a llevar a la asamblea. Ciuca puede ser, por los estatutos, presidencialista, pero voy a crear órganos como la junta directiva de la asamblea, que funcione más dinámicamente y todo eso se llevará a votación.

-¿Puede imaginar a Ciuca votando a Teodoro Sosa?

-Sí, claro que podría ocurrir, sí.

-Sosa y Peña se lanzan elogios mutuos. Es un buen punto de partida...

-Sí, yo desconozco ya hasta qué punto llegan las relaciones entre ellos, sé que se llevan bien. Y supongo que, en cierta manera, los alcaldes nuevos tienen fijación con los alcaldes ya consolidados, son un modelo a seguir. Entiendo que Juan Antonio Peña lo vea como un referente, al igual que al presidente del Cabildo, que ha sido alcalde de Agüimes 28 años. Guiños puede haber todos los que quiera, pero reuniones, de verdad, no ha habido ninguna.

-¿Ciuca hasta ahora no ha participado en ninguna reunión?

-Como presidente, que llevo tres semanas, no he tenido ninguna reunión con nadie.

-¿Le consta que Guillermo tampoco?

-No que yo sepa.

-Cuando Bueno dejó Ciuca, dijo que su partido se centraría en Telde y en el Cabildo. ¿Lo mantiene?

-Por ahora sí. Es verdad que si el modelo de gestión de Telde, al final, cruza las fronteras de nuestro municipio y nos reclaman personas interesantes para crecer, pues a lo mejor. Pero por ahora, Telde y Cabildo.

-¿Qué balance hace la gestión del gobierno de Telde, un gobierno de pacto que lidera Ciuca?

-Yo, bueno. Pero, evidentemente, me dirán que qué voy a decir yo. Pero yo creo que es bueno. Yo he notado que, con independencia de la buena o mala gestión que hiciera el anterior, el ciudadano de Telde se sentía un poco huérfano de alcalde. Creo que el alcalde no acompañaba al ciudadano y, además, no estaba para responderlo. No es una crítica a la anterior alcaldesa, ni nada por el estilo, pero sí es verdad que existe esa diferenciación y a mí me la hacen ver los ciudadanos cuando me dicen, por fin, vemos al alcalde en todos lados.

Incluso, yo le he dicho que pare un poco, no puedo asistir a cada orla, a cada acto, a cada pregón, a responder a cada ciudadano en redes. Le he dicho, pero si le das tu teléfono personal, tienes mil mensajes. Intenta delegar un poco en los concejales y lo intenta, pero ahora mismo la inercia de la alcaldía le va llevando a estar en todos lados. Yo creo que ese es el marco diferencial, además del hecho de que tenga como reto abrir el mercado, el Paco Artiles, que se haya dinamizado tanto la zona de San Gregorio, el plan de asfaltado o las subvenciones a equipos que llevábamos años y años sin tenerlas. Yo creo que ya hay un marco diferencial de cambio de gestión y es un equipo totalmente nuevo, un equipo completamente nuevo.

-Juan Antonio Peña es, sin duda, el principal activo de Ciuca. ¿Lo ve exportable o la idea es que se asiente en Telde?

-Bueno, nunca lo he hablado con él, tendré que sentarme a hablarlo, a ver si tiene alguna ambición insular o autonómica, no lo sé, pero creo que está centrado en Telde ahora. A lo mejor dentro de un año lo intenta, pero yo creo que todo tiene su tiempo. Él debe establecerse, consolidarse en la alcaldía de Telde, pero no creo que tenga ningún tipo de ambición por ahora, más allá de este municipio. Es más, está obsesionado con este municipio, en sacarlo adelante, en que vaya bien todo, se lo toma hasta lo personal. Es verdad. Tiene una ansiedad cuando no salen las cosas, y sí, sí, tiene que cuidarse en ese sentido. A mí me pasaba al principio con la abogacía, que me llevaba los problemas a casa. Después tienes que saber, no sé, descentralizarlo un poco, pero él todavía no, eso no lo lleva muy bien, pero bueno.

-¿Qué objetivos concretos se marca para esta presidencia de Ciuca?

-Queremos hacerlo más plural. Queremos que tenga más comunicación también con los medios. Me di cuenta de que no habíamos emitido, desde que ganamos las elecciones hasta ahora, ni una nota de prensa. Solo una felicitación a Teldeactualidad, nada más, ahora, cuando yo llegué, la primera. Entonces, tenemos que tener opinión. Una cosa es el ayuntamiento y otra cosa es el partido, y Ciuca tiene que tener un gabinete de comunicación, porque en redes funcionamos, pero ahora mismo el aparato de redes cuenta más o menos los logros que se van consiguiendo a nivel municipal, pero no como partido. Entonces, pues, ese es el segundo reto que me marco, tener un gabinete de comunicación plural.

Y segundo, tener una ronda de acercamientos al resto de partidos. Me gustaría reunirme con todos los partidos, dentro de lo posible, a ver si alguno no me quiere recibir, pero yo espero que sí. El otro día me preguntaban: '¿Se reuniría usted con Pablo Santiago?' Bueno, nada, he coincidido con él y lo he dicho, es una persona interesante, siempre hablo muy bien con él. Es una persona que ha sido muchos años alcalde y le han pasado muchas cosas, entonces siempre es interesante, pero me reuniría con todos para profundizar en algunas relaciones, porque creo que hay partidos locales en Telde con los que podemos profundizar en las relaciones, como Más por Telde, con el que hasta ahora no teníamos mucho contacto y ahora sí. Y es que hay que recordar que Ciuca ha llegado a acuerdos con un montón de partidos, con el PSOE en Mogán, que lo cerré yo con Ángel Víctor, con el Partido Popular, con Coalición Canaria, con Más por Telde. En el fondo, hemos llegado a acuerdos con casi todos los partidos.