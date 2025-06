CC descarta romper por ahora con Sánchez aunque Clavijo subraya que no vale con «pedir perdón»

EUROPA PRESS / L.R.G. Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, afirmó este viernes que su partido no va a romper el acuerdo de investidura suscrito con el PSOE tras el informe de la UCO que implica al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas en el Ministerio de Transportes.

En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife indicó que ve «muy probable» que el Gobierno «aguante hasta 2027» y en ese contexto entiende que no se va a quedar «de brazos cruzados» en la tribuna durante dos años mientras otras formaciones políticas «siguen trabajando para sus territorios».

Apuntó que el PSOE y el Gobierno están «en situación de shock» y no ocultó que la legislatura va a ser un «vía crucis importante» ante las «informaciones» que pueden ir surgiendo en las próximas semanas.

No obstante, dejó claro que no va a haber elecciones anticipadas ya que el presidente, Pedro Sánchez, «lleva mucho tiempo» diciendo que la legislatura llegará a 2027. «Está convencido de que no sale de La Moncloa, no entraba en mi cabeza esta posibilidad, de cualquier manera va a llegar a 2027», agregó.

Valido comentó también que «la petición del perdón no le vale a nadie, ni a los propios militantes del PSOE» ya que «no explica» lo que ha sucedido y «no hay asunción de responsabilidades» ya que «lo menos» en esta situación era la dimisión de Santos Cerdán.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también consideró este viernes que «evidentemente las explicaciones que ha dado el presidente no parecen suficientes. Creemos que el asunto tiene una gravedad que va mucho más allá que la de pedir perdón. Creo que hay que asumir responsabilidades y que tiene que tomar decisiones, porque desde luego esto genera un grave daño a la reputación de las administraciones públicas, a las instituciones y desde luego, un daño reputacional al país».

Clavijo, que hizo estas declaraciones a los medios de comunicación en la clausura del congreso de la Federación de Servicios Públicos de UGT en las islas, descartó valorar «futuribles» como una posible moción de censura. Además, añadió, «no estamos de acuerdo con el y tú más que se ha instalado. No estamos de acuerdo con la crispación que se ha generado, ni vamos a hablar de futuribles. Según vaya sucediendo las cosas, pues mi organización política tomará decisiones. Pero qué duda cabe que la situación requiere generosidad, requiere altura de miras y requiere responsabilidad. Esto, si no realmente quien va a salir dañado son los ciudadanos y las ciudadanas». A su juicio, «la gravedad del asunto requiere reflexión, calma y sobre todo, toma de decisiones, pero pensando en el interés general de los ciudadanos, no en la batalla política en la que nos hemos instalado y que está generando esa grave desafección de la ciudadanía con nosotros, con las instituciones y los partidos políticos».

Mantener la «cabeza fría» fue lo que pidió también Valido. «Las prisas no nos llevan a ningún lado y la presunción de inocencia vale para todos los partidos», señaló, a la espera de lo que vaya investigando la UCO.

La diputada nacionalista remarcó que CC solo tiene un acuerdo con el PSOE para el «voto de investidura» y a cambio de «temas para Canarias». «No somos socios ni tenemos el voto comprometido», ha indicado.

Así, desmarcó a CC del resto de partidos: PNV, Junts, ERC, Bildu y sobre todo Sumar, que forma parte del Gobierno, por lo que en el Congreso va a «seguir votando lo que beneficie a Canarias».

«De nosotros no depende el Gobierno ni una moción de censura», afirmó, al tiempo que reconoció que a esos socios le va mejor esta situación que la opción de apoyar al PP. Por ello, ha apuntado que la legislatura se agotará hasta el final «salvo sorpresas en los próximos días que hagan girar a alguno de esos socios».

El adelanto electoral es «una prerrogativa» del presidente El jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, insistió este viernes a preguntas de los periodistas que el hipotético adelanto electoral en España es una prerrogativa del presidente del Gobierno. «Él sabrá que decisiones tiene que tomar», aseguró. Ya el pasado 6 de junio, antes de que se conociera la supuesta trama de las mordidas en las que participaba el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en vista de la bronca política que rodeaba la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona Clavijo respondió lo mismo. En todo caso, abundó Clavijo que, como organización política a Coalición Canaria le parece «muy insuficiente» la declaración que hizo el jueves Pedro Sánchez. «Las declaraciones que se hicieron ayer [por el jueves] como secretario general del PSOE, no como presidente del Gobierno de España, no son suficientes», abundó. «Nosotros esperamos una respuesta y vamos a esperar». La diputada nacionalista en el Congreso Cristina Valido, por su parte, señaló ayer en una entrevista en Radio Club Tenerife que no quería entrar en el juegos de los titulares. «Esto acaba de empezar», afirmó en referencia a las informaciones que se van conociendo de la presunta trama en la que supuestamente están también implicados el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. Por eso, siguió Cristina Valido, ha optado por no sumarse al «titular más populista y arriesgar lo que de verdad preocupa».