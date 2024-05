«Estamos desbordados, trabajamos a destajo»

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León, explica temas de diversa índole, como el estado de los Institutos de Medicina Legal de las islas o la gestión, desde su área, de las competencias que tienen en la crisis migratoria.

–¿Cuándo se toma la decisión de comprar un ortopantomógrafo para el IML de Las Palmas?

–No es cierto que el ortopantomógrafo lleve dos años en el IML de Las Palmas, desconocemos si el anterior Gobierno había encargado algo. Entre finales de octubre y principios de noviembre de 2023 se hace una reunión entre las consejerías y la Fiscalía, de todas las administraciones implicadas, para ver qué podíamos hacer. Ahí se decide comprar este aparato que es uno de los que se usa en las dos pruebas que se hacen a los menores. Esas dos pruebas se hacen en el Hospital Insular, y luego los menores van al IML para que dos forenses les hagan un examen físico, preguntas, etc. Con esas pruebas se hace un informe final que va a Fiscalía para dictar decreto de si es mayor o menor. La idea era que todas las pruebas se hicieran juntas, así que se compra en noviembre y en enero llega.

– Ahí es cuando se toma la decisión de enviarlo a Tenerife.

– En ese momento hay un repunte migratorio donde por El Hierro entra el 56% de los migrantes que llegaban a Canarias. Como pasa eso, la Fiscal nos dice que lo enviemos a Tenerife, porque además tenían una sala plomada, pero coincide con la huelga de los médicos forenses. El 23 de febrero también sale a licitación el segundo ortopantomógrafo para el IMLde Las Palmas.

– ¿Por qué no se ha podido instalar el ortopantomógrafo en el IML de Santa Cruz de Tenerife?

– Los médicos forenses, como están en huelga, se oponían a que estuviera allí. Ellos dicen que el lugar donde está ubicada la sala plomada no es el adecuado. Nosotros pedimos un informe a la empresa del ortopantomógrafo y nos dicen que sí, que la sala es adecuada. La dirección del IML también nos dio el visto bueno. De igual forma, la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés y el exdiputado del Común, Rafael Yanes, fueron a hacer una visita. Cierto es que las instalaciones del IML de Las Palmas, al ser nuevo, están muy bien, y las de Tenerife son obsoletas, es lo que nos encontramos. Por eso hemos estado mirando solares para construir uno nuevo, que eso no se hace en dos días. Mientras tanto, les estamos dando todo lo que nos piden.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León, en su despacho. Cober

– ¿Y qué pasará ahora con el aparato que se destinó a Tenerife?

– Como lo que queremos es rebajar el conflicto con los médicos forenses, porque sabemos que están en unas instalaciones que son como son, lo que se ha decidido es sacar el ortopantomógrafo del IML de Tenerife y ahora estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad nos diga a qué centro lo llevaremos.

–¿Cuándo llegará el aparato que se encargó en febrero para Las Palmas?

– A finales de esta semana o principios de la siguiente ya se adjudicará. Creemos que va a ser a una empresa de Barcelona, y le vamos a dar la máxima celeridad. Después se le da un mes de plazo a la corporación para que traiga el aparato, que se instalará en un día. Puede que en junio ya esté en el IMLde Las Palmas.

–Se espera que en verano el ritmo de llegadas aumente. Entre los migrantes habrá menores. ¿Cómo van las pruebas de estimación de edad actualmente?

– Las pruebas se hacen en el Insular y en La Candelaria. En las pruebas no se tarda. Se están haciendo como siempre se ha hecho, en los hospitales. Yo fui fiscal hasta enero, que ya me nombraron directora general, y las pruebas en el Insular se realizaban, por ejemplo, el 30 de octubre y el 28 de noviembre ya estaban los informes forenses. Es decir, pasaba un mes, y es algo reciente. Esto fluctúa en función de las pateras que vengan, pero no se dilataban mucho. Lo que nosotros hemos pretendido como Gobierno es agilizar y que se haga en unidad de acto. La idea era que se hiciera en las dos provincias, y en cuanto llegue el aparato se podrá hacer en el IMLde Las Palmas.

–Hasta La Gomera llegaron tres cadáveres de migrantes y solo hay dos cámaras de frío, por lo que demandaban más recursos.

– El mayor repunte migratorio no entra en La Gomera, entra en El Hierro, y ellos no han tenido ningún problema porque, aunque entren cuatro muertos, como ha pasado, el juez pone la orden y directamente se entierran. Lo que pasó en La Gomera, que es verdad que no entraron cuerpos enteros, sino que llegaron, por así decirlo, por partes, es que entraron por tres municipios distintos: Alajeró, Vallehermoso y Hermigua. Son tres ayuntamientos diferentes que se tienen que encargar, porque ya se sabe que son migrantes, de enterrarlos por beneficencia y por eso estaban ahí a la espera. En El Hierro como depende de un solo ayuntamiento, porque todos entran por el mismo sitio, ya están acostumbrados a esa cadena, que no se prolonga más de dos días.

–De igual forma, ¿irá a conocer la situación en La Gomera?

– Nosotros vamos a ir a visitar el juzgado de la isla y el Instituto. En el caso de que fuera necesario más cámaras se le pondrían más. Pero la situación depende un poco de los ayuntamientos. Entiendo que a algunas corporaciones no les ha pasado nunca y bueno, lo están gestionando.

«La mayoría de cuerpos son de extranjeros que no tienen familia aquí y es difícil localizarla»

–¿Están preparadas las islas en el caso de que, por desgracia, aparezcan más muertos de la Ruta Canaria?

– Sí, sí estamos preparados. Nos están desbordando y es verdad que la crisis migratoria es de emergencia. Nosotros, con el resto de las administraciones, estamos trabajando a destajo para que cada uno, dentro de nuestras funciones, hagamos lo máximo posible. Por nuestra parte hemos comprado los dos aparatos para que las pruebas de determinación de edad se hagan más rápido, pero lo que no podemos poner es un candado al mar. Esto va a ser una realidad que ya nos supera como Consejería y como Gobierno.

–También se ha hablado de un hacinamiento de cadáveres en el IML de Santa Cruz de Tenerife.

– Los datos a principios de esta semana es que había 35 cadáveres y solo uno pendiente de autopsia, es decir no hay cadáveres pendientes de autopsia, pero ni en Tenerife ni en Las Palmas. De inmigrantes menos. Lo que ocurre con la acumulación de cuerpos es que en Canarias tenemos muchos extranjeros que vienen, aparte de los migrantes, que no tienen familia y mueren en extrañas circunstancias, ¿pero quién se lleva el cuerpo? No hay funeraria ni familia, con lo que el muerto permanece en el IML. Ahí empieza la gestión con los consulados para ver si hay algún familiar para que se dé la orden de repatriación, pero en la gran mayoría de los casos no se localiza a nadie y ya pasa a ser un problema del ayuntamiento que tiene que enterrarlo por beneficencia. Pudo haber algún momento de saturación, pero nosotros llevamos nueve meses en el Gobierno, y lo único que hemos hecho es agilizar los procesos para que los cuerpos que tienen que salir se entierren por beneficencia.