El delegado firma cinco salidas de menores de Canarias, que serán las primeras, y el PP exige pruebas masivas de edad El vicepresidente canario y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, pide la medida tras el traslado frustrado de un chico a Extremadura por ser mayor de edad

Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 23:20

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, firmó este viernes la autorización de traslado a la península de cinco menores migrantes que llegaron a las islas este verano, tras la declaración de la contingencia migratoria. Esta vez, sí que son las primeras salidas de jóvenes migrantes, desde Canarias a la península, por la 'vía exprés', después de que se truncara la del chico que iba a ser derivado a Extremadura por ser mayor de edad.

Precisamente por este traslado frustrado, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), exigió ayer al Estado y a la Fiscalía que acometan un plan masivo de pruebas de edad para identificar a los menores migrantes que hay en el archipiélago.

En declaraciones a la prensa, Domínguez apuntó que este caso es una «muestra más del abandono, del poco interés y la dejación de funciones del Estado» con las islas, por lo que avanzó que habrá «contundencia» del Gobierno canario contra el central.

«Creo que es importante que tomemos esa decisión porque, si no es así, seguro que estamos atendiendo a adultos con menores, y estamos atendiendo a adultos en lugares donde no deberían de estar», afirmó.

Por ello insistió en que el Estado tiene que realizar estas pruebas de «manera urgente» para saber si ciertamente son menores «y dejarse de excusas, dejar de mirar para otro lado».

Domínguez cargó contra el «absurdo interés» del Gobierno de España de «culpar a terceros», cuando el Tribunal Supremo le dio un plazo de diez días para acometer la derivación de los menores solicitantes de asilo.

«Yo ya no recuerdo cuántos son los días, pero son muchos meses», comentó, subrayando que «los niños con derecho a asilo político siguen estando en Canarias, no están atendidos por el Gobierno Central y, más aún, el ministro Torres ha tenido la desfachatez de decir que no es necesario sacarlos de Canarias».

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias informó en una nota de que el traslado de los cinco menores que ya tienen autorización se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente modificado. La norma estipula que Canarias es responsable del desplazamiento de estos jóvenes y que deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco días naturales, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado.