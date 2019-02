«Defenderemos con uñas y dientes el Estado autonómico»

— Es la satisfacción del deber cumplido. Hace tiempo que valoraba mi situación y básicamente la vinculé a la aprobación del Estatuto. Entré en el Gobierno para resolver una situación grave en el sistema educativo. Resuelta la situación, el presidente Adán Martín volvió a confiar en mí en 2003 para seguir en Educación; a final de 2005 se rompe el pacto con el PP y Adán Martín me pone de consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad. Paulino me renueva la confianza en 2007 y estoy durante toda esa legislatura. Ahí acaba mi tiempo como consejero y ya después en el Parlamento son ocho años en total, con estos cuatro últimos como portavoz. Creo que es un trabajo ya hecho y que se cierra con el Estatuto, que no fue fácil sacarlo adelante. Es un punto final muy importante para mí.

— Y viendo el Parlamento que tenemos y el escenario político actual, ¿hay en Canarias el nivel preciso para asumir ese desafío de desarrollar el potencial del Estatuto?

— Esto nos llevaría a aquella cita agustina que hizo el presidente Clavijo al decir que «nosotros somos los tiempos, cuales somos nosotros así son los tiempos». Ahora vivimos unos tiempos muy rápidos y echar la vista atrás que hace un año gobernaba Rajoy y que la todopoderosa vicepresidenta conducía las cosas, pues ya imprime una velocidad máxima a las cosas. La velocidad a veces hace que cualquier cosa que hagas no tenga el nivel de reflexión propio de cuestiones que se hacen más despacio, pero esto es un marco global: pasa en Canarias, en España, en Europa... Las cosas no son mejores ni peores, simplemente son distintas y hay que adecuarse.

—¿Pero se va usted porque no encaja en estos tiempos acelerados?

— No me voy por esos tiempos, me voy porque he terminado mi tarea. Quiero hacer otras cosas. Mis hijas y mis alumnos me han enseñado mucho a adaptarme a estos tiempos. Las políticas de hoy tienen muchos parecidos con políticas del siglo XX pero con la novedad de la rapidez porque estamos en una era tecnológica. Por desgracia hay cosas que no me gustan, porque veo una España que se empieza a conformar en frentes, que recuerdan momentos de los años 30 del siglo XX, pero no olvidemos que el proceso de la Constitución del 78 vale mucho porque conforma un modelo de Estado social y democrático pero también del Estado de las autonomías. Por eso dije esta semana que lo del relator me parecía un disparate mayúsculo que va contra todo lo que es el principio de unidad en un Estado descentralizado, pero tan disparate como eso me parece que es que el líder de la oposición, Pablo Casado, diga que tiene el 155 preparado, como si una solución excepcional como esa pudiera aplicarse de manera general y continuada. Eso la Constitución no lo permite.

— ¿Le ve futuro a un nacionalismo como el de CC en estos tiempos?

— Creo que es fundamental. Siempre hemos tenido un compromiso con la gobernabilidad del Estado y con los compromisos de Estado. En ese marco nos queremos seguir moviendo pero sí hace falta un nacionalismo que defienda nuestras singularidades en el marco constitucional español, en el que hay ahora o en la reforma que se produzca. Son los nacionalistas canarios los que deben ocupar ese espacio de centralidad, moderación e identificación de nuestra identidad en el conjunto. Más allá de que tendré que abandonar la política y la militancia [como letrado del Parlamento], no dejaré de ser un nacionalista convencido.

— Estuvo usted en un Gobierno con Román Rodríguez y viendo el debate de esta semana da la sensación de que con él en NC y con Fernando Clavijo como candidato a presidente por CC, es imposible no ya una reunificación, sino ni siquiera una confluencia.

— Nunca digo imposible a nada porque nunca sabemos lo que nos espera pero es evidente que a corto plazo eso no es posible. Román ha querido fomentar el relato de que CC es una organización de derechas para él crear el relato de que ellos son nacionalistas de izquierdas y con eso busca el pacto tripartito, el que se conformó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Gran Canaria. Ese es su objetivo para después del 26 de mayo y ni siquiera ha habido un acercamiento para ir juntos a las elecciones del 28 de abril. Esto complica mucho que en la provincia de Las Palmas pueda haber un nacionalista canario en el Congreso.

— ¿Pero CC no ha construido también de facto el relato de un pacto con PP y ASG que está perfectamente engrasado y que puede repetirse?

— Creo que no es así. En la primera parte de la legislatura trabajamos en un pacto con el PSOE y por errores de la entonces dirección socialista llegamos a una ruptura y hubo que gestionar la legislatura. Agradecemos al PP su compromiso y su contribución a aprobar los presupuestos y a muchas iniciativas legislativas, pero no fue más allá. Se sabe que en julio de 2017 hubo conversaciones para que entrasen en el Gobierno y Asier Antona decidió que no. Lo único que ha dicho el presidente Clavijo es que a partir del 26 de mayo no hay nada previsto sino que CC-PNC no pactará con los extremistas, ni con la extrema izquierda que representa Podemos ni con la extrema derecha que es Vox.

— ¿Y si Vox es el diputado 36 que da la mayoría absoluta?

— Estamos haciendo especulaciones porque de hecho esa organización no está en el Parlamento canario. Las hacemos por las elecciones andaluzas y por lo que pueda pasar el 28 de abril, pero ese escenario creo complicado que se dé y si se diera decidirán quienes tienen que hacerlo, pero el presidente del Gobierno ha sido rotundo al respecto. La extrema izquierda y la extrema derecha siempre han conducido en España a grandes catástrofes y una de ellas sería la pérdida de las autonomías. Nosotros vamos a defender con uñas y dientes un modelo de Estado de las autonomías.