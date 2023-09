«Si todos defendemos el REF, será más fácil que se cumpla»

– ¿Por qué necesita Canarias un comisionado del REF?

– Por la importancia que tiene, muchos habíamos reclamado que el REF merecía una atención específica. De ahí nació la posibilidad de tener un equipo en la Consejería de Hacienda. Daremos especial atención a los incentivos fiscales, que están en cambio constante -y a veces en tela de juicio- y hay que estudiar y valorar las mejores fórmulas para ello.

Seguridad jurídica «Es fundamental hacer la norma más simple, un modelo más flexible y sencillo»

– ¿Su cargo será entonces más de análisis que ejecutivo?

– Una de las patas o funciones que tiene el comisionado es el de análisis, estudio y propuesta en su caso de modificación para la mejora, por ejemplo, de los incentivos fiscales del REF. A partir de ahí, hay un desarrollo legislativo que va por los cauces ordinarios. Es un encargo específico para una labor concreta que también incluye la divulgación del REF porque, aunque afecta a muchos aspectos de nuestra vida como isleños, no se sabe exactamente lo que es. Una de las razones por las que el REF no se defiende tanto es porque no se conoce y no se le da importancia que tiene.

– Nadie cuestiona los conciertos del País Vasco o Navarra

– Es cierto. En esos territorios todo el mundo sabe lo que es un concierto o lo que es un convenio. En la época de los puertos francos, todo el mundo sabía que Canarias era puerto franco. El objetivo es recuperar ese espíritu y que la conciencia general esté orientada a que tenemos un fuero fiscal propio y entender su importancia. El comisionado también se dedicará a divulgar.

– Mientras tanto, tenemos el REF que tenemos y parece que siempre está sometido a conflictos o desacuerdos con el Estado

– Claro. En ese REF están la RIC, la ZEC y todos los instrumentos que contempla y surgen complicaciones, a veces precisamente por las diferentes interpretaciones. La última más notoria fue la referida a las producciones cinematográficas. En ese ámbito estaría también nuestro trabajo, de aclaración, dilucidar problemas, ayudar a desbloquear, etc.

– ¿Por qué es tan difícil explicar en Madrid lo que es el REF?

– Reconozco que es complicado. Nos encontramos en muchas ocasiones con que se han despistado respecto al REF de Canarias. A veces lo que sucede, y vuelvo al ejemplo de las producciones cinematográficas, es que se sacó la norma a nivel general y no se tuvo en cuenta el diferencial canario. A partir de ahí empezó la batalla para que se terminara de consolidar en interpretaciones jurídicas, porque el derecho es interpretable. Creo que tiene que ver más con esa circunstancia de diferente interpretación que con el hecho de que no entiendan que Canarias tiene un diferencial. No quiero pensar que hay una mano negra. Sí es verdad también que establecer diferencias fiscales también debe contar con el visto bueno de Europa, aunque hasta ahora ha puesto bastante pocas limitaciones.

Actividad económica «El fuero fiscal canario es necesario, pero no suficiente para generar actividad económica»

– ¿No cree que, por ejemplo, cuando la Airef revisa el 75% de bonificación a los billetes aéreos y marítimos, se cuestiona ese derecho?

– Yo no quiero hacer un pronunciamiento político porque no he estado en esa negociación, pero la bonificación estaba aceptada, lo que se discutió fue su alcance y quedó fijado en el 75%. Pero eso pasaría igual con la RIC. Debe existir y hay que decidir el porcentaje. Es decir, se acepta que deben estar pero hay que decidir el porcentaje. Lo importante es que si todos los canarios nos arrimamos y defendemos el fuero canario, será más difícil que no nos reconozcan lo que nos corresponde, y por tanto, más fácil que se cumpla y se respete.

– ¿Cuáles son las patas básicas para la actualización del REF?

– Necesitamos valorar qué ha sucedido en el último periodo. Hay aspectos concretos que deben prorrogarse a partir de este año, que son la ZEC y algunos aspectos de la RIC y la línea de trabajo es valorar los resultados del modelo que tenemos y si podemos llegar a los objetivos planteados o hay que definir otros que nos ayuden a conseguirlo. Uno de los incentivos -la deducción por inversiones que da lugar a las producciones cinematográficas- viene desde el 91. Ahora mismo hay una pequeña discusión, pero no ha generado inseguridad jurídica o intranquilidad, algo que no ha pasado con otros incentivos del REF. Eso habrá que analizarlo porque para los negocios no hay nada peor que la inseguridad.

– ¿Y que se necesita?

– La seguridad jurídica viene de la norma aplicable. Si es demasiado enrevesada, si tiene demasiados parámetros... Un elemento tan importante, tan potente como la RIC para la actividad económica en Canarias, está recogida en un artículo con 20 puntos para toda la casuística, por lo que podemos entender que habrá problemas de interpretación. De ahí surgen conflictos con la autoridad que interpreta la norma de una manera distinta a como lo hace el contribuyente. Si a eso se añade que las respuestas a las consultas ante la Dirección General de Tributos para aclaración tardan más tiempo del debido, pues se genera esa inseguridad.

– O sea, que una solución pasa por hacer la norma más ágil.

– Efectivamente. Desde mi punto de vista es fundamental hacerla más simple, un modelo más flexible, más sencillo, que favorezca la actividad económica y que para cualquier aspecto de la vida económica de los canarios no tengamos que incorporar un precepto normativo, porque se hace inviable. Debemos ver si podemos conseguir el mismo objetivo con un texto más sencillo.

– ¿Se están aprovechando todas las ventajas fiscales del REF?

– Sí, se está aprovechando en la medida que lo permite la coyuntura de la que venimos, que no es la más favorecedora para aplicar los incentivos fiscales. Tras la pandemia, el parón económico o el volcán de la Palma, los rendimientos empresariales están empezando a remontar ahora y sin rendimientos empresariales no hay incentivo fiscal que funcione. La RIC se está utilizando en los términos que los empresarios estiman oportuno, la deducción por inversiones ha potenciado no solo las producciones cinematográficas, sino la I+D+I, y la ZEC sigue aumentando el número de empresas que se registra. ¿Pero están al nivel que deseamos o hay asuntos que lo estén frenando? Ahora estamos en un buen momento e intentaremos reflexionar y defender lo que nos corresponde, que es un derecho histórico, no un privilegio. Espero poder terminar mi labor como comisionado consiguiendo que no se hable de REF sino de fuero fiscal canario, que es necesario pero no suficiente.

– ¿Eso qué significa?

– Podría llevar a confusión si digo que con el fuero, Canarias va a despegar y ser una potencia. Eso no es verdad, hacen falta más factores. Las producciones cinematográficas vienen porque hay un incentivo fiscal más potente que en el resto de competidores. Pero si no existe ese contexto adicional que acompañe la posibilidad de llevar a cabo esas inversiones, de nada sirve.