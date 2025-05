Silvia Fernández LAS Palmas de Gran CAnaria Martes, 13 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las opiniónes sobre la idoneidad de aplicar un impuesto o tasa al sector turístico llegan a ser totalmente divergentes según quien las emite. Mientras que el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Autónoma de Madrid, César Martínez, abogaba ayer por un impuesto sobre las pernoctaciones de entre dos y cuatro euros, convencido de que no tendrá impacto negativo, el economista jefe para España del servicio de estudios del BBVA, el BBVA Research, Miguel Cardoso, advertía de las consecuencias negativas de su aplicación en Canarias.

«En Canarias hay un tesoro de la naturaleza, un petróleo canario, que no tiene reemplazo y hay que tomar medidas para lograr la sostenibilidad ambiental y social». Con estas palabras se expresó ayer el profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, César Martínez, que fue abogado del despacho Uría y Menéndez, durante su comparecencia en la comisión de revisión del REF y en la que abogó por la implantación de una tasa turística sobre las pernoctaciones en las islas desde el convencimiento de que no conllevará una caída en la llegada de visitantes. Y de ser así, según señaló, afectará a los que tiene menos poder adquisitivo y por tanto, es un turismo «que no apetece». En cualquier caso, su propuesta de tasa sería de entre dos y cuatro euros.

Según señaló Martínez, los datos empíricos obtenidos en otros destinos como Baleares ponen en evidencia que una tasa sobre las pernotcaciones no afecta al flujo de turistas y, sin embargo, aporta beneficios. Por un lado, habló de justicia social y de otro, de mitigación de las externalidades negativas que el turismo genera en el residente y entre las que se encuentran atascos, elevados precios de la vivienda y congestión de los servicios públicos, entre otros.

Este experto abogó ademas por esa tasa turística desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. En su opininó, el turismo genera costes y gasto añadido y, sin embargo, los ingresos directos que deja el turista «son bajos e incluso inexistentes». «Dado que no es residente no paga impuestos directos y los indirectos (en referencia al IGIC) es en Canarias más bajo o incluso está exento. Aquí cabe hacer una reflexión», manifestó Martínez, quien abogó por aumentar la aportación directa de los turistas.

En opinión de este experto, Canarias tiene que reflexionar sobre las bondades de una tasa turística ante lo que llamó «el reto de la prosperidad compartida», que pasa porque el crecimiento de Canarias beneficie a todos los isleños no solo a unos pocos.

Durante su exposición Martínez puso en evidencia dos cuestiones que le llaman la atención de las islas, como es la tasa de paro y la de pobreza y en este sentido abogó por utilizar los incentivos fiscales para lograr su reducción. Según dijo, hay que hacer un análisis en profundidad para que los incentivos fiscales no solo vayan a la inversión sino también al mantenimiento del empleo y el reparto de la riqueza, en una doble dirección: atajar la desigualdad de renta y la territorial que se da en Canarias.

De los grupos políticos, el PP expresó su rechazo absoluto a la propuesta de una tasa turística.

Opinión divergente

El economista jefe del BBVA Research, Miguel CArdoso, por su parte indicó que el aumento de las tasas a los turistas implicará un descenso en la llegada de turistas extranjeros. Así todo, para Cardoso, el debate de la tasa turística tiene que ir más allá del simple 'sí o no' para abordar que se pretende hacer con los ingresos que genere en caso de que llegara a aprobarse.

«El debate no solo debe ser si hay tasa o no sino en qué se van a utilizar esos ingresos. Si van a ir a mejorar la competitividad de las empresas y la situación de los ciudadanos canarios que sufren las externalidades negativas del turismo», manifestó.

Para Cardoso, una tasa turística solo es posible si sus ingresos se destinan a paliar las externalidades negativas que provoca el turismo. En este punto hizo referencia a la mejora de infraestructuras, la provisión de viviendas asequibles para los trabajadores y la mejora de la competitividad de las empresas. Como manifestó, solo de esta forma podría tener un sentido, ya que compensaría la mejora de la calidad del destino y la recepción de turistas con más poder adquisitivo la pérdida de los turistas que conllevaría la aplicación de una tasa turística.

Cardoso abordó la implatanción de una tasa turística durante la presentación del informe 'Situación Canarias 2025', que tuvo lugar ayer en Tenerife.

La tasa turística, que defienden NC y PSOE, ha vuelto a la escena política después de que CC -a una semana de que se celebre otra movilización ciudadana por el turismo- haya vuelto a plantear la idoneidad de poner un impuesto a las pernoctaciones. Como ha quedado claro este fin de semana, es CC en Tenerife los que abogan por esta figura impositiva que podría trasladarse después al resto de las islas.

CC, sin embargo, topa en esta reivindicación con la postura de su socio de Gobierno, el PP, que en todo momento desde que empezó la legislatura ha rechazado una tasa turística. Los empresarios del sector también consideran que sería contraproducente y reduciría el turismo.

Temas

BBVA

Canarias

Turistas