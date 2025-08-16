Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 20:25 Comenta Compartir

Casimiro Curbelo Curbelo (San Sebastián de La Gomera, 1955), fundador de Agrupación Socialista Gomera (ASG), presidente del Cabildo de La Gomera, diputado en el Parlamento de Canarias, asegura que la región tiene varios retos que afrontar, como el problema de la vivienda o el reto demográfico, la diversificación económica y profesional y la reducción de los índices de pobreza a a través de la redistribución de los beneficios. Y todo, recalca, requiere «planificación» a medio y largo plazo, algo que intenta suceda desde el Gobierno de Canarias, del que forma parte con su apoyo aunque no ostente ninguna consejería.

–Estamos a mitad de legislatura. ¿Cuál es el balance que hace?

–Desde Canarias es positivo, aunque podíamos mejorar. Y en el ámbito de nuestro país, la confrontación está llevándonos a momentos complicados, y si a ello sumamos la conflictividad en un mundo global –me refiero a la conflictividad arancelaria de Trump y los conflictos bélicos y todo esto–, es mal para todos, no nos engañemos. Canarias es una región singular, porque tiene un régimen económico y fiscal especial, porque tiene déficit estructurales heredados legislatura tras legislatura. Porque no debemos olvidar que Canarias es una región muy autónoma, alejada del continente, ultraperiférica, casi todo depende del exterior, tenemos los sobrecostes de la doble y la triple insularidad. Con todo este panorama, por eso digo que Canarias bien, pero podía ir mejor. Nada tiene que ver nuestra realidad con otros, tal y como se concibe hoy en otros ámbitos autonómicos. Vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los menores migrantes, que es inaudito, vergonzoso e impropio de una sociedad que crea en la respuesta humanitaria. Lo que está ocurriendo después de no haber sido reconocida por las autonomías la solidaridad voluntaria para la acogida, después de haber modificado la Ley de Extranjería, siguieron en el mismo erre que erre, fundamentalmente la mayoría de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, pero también del PSOE. Y ahora, después de haber modificado la ley, recursos ante el constitucional, porque nadie quiere acoger los menores migrantes que llegan a Canarias, que es puerta de entrada de Europa. Esto no es entendible. Eso es lo que pone de manifiesto que la política hoy se está ejerciendo malamente, se está ejerciendo fundamentalmente para ver cómo se tumba en cada votación, en cada acción o denuncia al adversario político. Cuando la política debe ser nobleza, debe ser diálogo, debe ser respuesta, debe ser cooperación. Es lamentable que lo importante no sean los ciudadanos.

–¿Y cuáles son los retos que afronta Canarias?

–Hay que pensar que la política no tiene sentido si el ciudadano no es la referencia, si el ciudadano no es la columna vertebral de la respuesta de la acción política. Eso se puede llamar lo que se quiera, pero eso no es política. Y eso no se está haciendo, es lamentable. Y nunca ha habido en nuestra comunidad autónoma una etapa con tantos retos y desafíos que son consecuencia de hechos heredados que traen consigo que haya, por ejemplo, un alto número de pobres o excluidos sociales en nuestra comunidad autónoma. Con 2.250.000 habitantes, no puede ser que haya 700.000 pobres y excluidos sociales. La riqueza mayoritaria de nuestra comunidad autónoma se concentre solo en pocas manos. Ahí está ocurriendo algo, y eso que se han mejorado los convenios para el personal que trabaja en la actividad turística, que es nuestra principal actividad económica. No es razonable que en una comunidad autónoma que genera tantas riquezas se redistribuya tan mal. Y eso es culpa de quien gobierna, eso no es culpa de los ciudadanos. Así que Canarias tiene grandes desafíos, y a mí unos me preocupan más unos que otros.

–Como cuáles.

–Que haya una conciencia colectiva sobre el fenómeno migratorio, salvo que se quiera que desaparezca la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional para atender a aquellos que sufren guerra o hambre. Tenemos que convivir con el fenómeno migratorio y entender que son seres humanos que de forma desesperada, muchas veces guiados por mafias, salen de distintos países africanos para llegar a nuestras costas. La política se está llevando a cabo no para resolver problemas, sino para ver cómo destruyo al adversario. Así que se pueden convocar elecciones cuanto antes, porque no solo ocurrió con los menores migrantes, recuerden el decreto ley ómnibus que era para el beneficio de Canarias, para el transporte gratuito, o la ayuda a La Palma, o el real decreto ley vinculado a cooperar para resolver el problema eléctrico y por tanto atajar los ceros energéticos de Canarias.

–¿Cómo se gestiona todo eso en el propio Gobierno de Canarias, con un PP regional, cuando desde Madrid se vota en contra de los intereses de Canarias?

–No solo se vota en contra, sino que además en determinados aspectos en los que se vota en contra lo defiende un diputado canario. ¿Por qué funciona eso así? Porque lo que importa no es resolver el problema de los menores migrantes no acompañados que están hacinados en Canarias y requiere que sean tutelados de forma proporcional, incluyendo lo que le corresponde por otras comunidades autónomas. No fueron solidarios y no fueron proclives a la modificación del artículo 35, ni PP ni Vox; ellos están haciendo su estrategia política. No piensan en resolver el problema de los ciudadanos. Es un error actuar así, piensan en cómo destruir al que toma decisiones en el gobierno para que convoque elecciones ya. Eso es así y no nos engañemos. Los partidos políticos siempre que gobiernan, que tienen representación parlamentaria en Canarias y que gobiernan en el gobierno de España, no siempre actúan defendiendo el interés de Canarias. Y eso crea ciertas incomodidades, como tener que acudir a Junts para que se pueda aprobar el artículo 35 de la ley de extranjería; y que los socios que yo tengo en Canarias me voten en contra, chirría.

–Y mientras, hay que centrarse en los problemas de los canarios.

–Sí claro, como el reto demográfico o el problema de la vivienda, que es un problema extraordinario y la administración pública está muy lenta, muy lenta, la burocracia nos retrasa muchísimas cosas y hay que darle respuesta a la construcción de viviendas.

–¿Y qué papel juega Visocan en todo esto?

–¡Si a Visocan el gobierno no le pone recursos, tengo que hacer una crítica al propio gobierno! Visocan es una empresa de viviendas sociales canarias. Si a Visocan le dan recursos, hace viviendas. Si a Visocan no le dan recursos, no puede hacer viviendas. Y si encima a Visocan no se le deja endeudar, como hemos pedido y está en tramitación, no sé si llegará, pero yo le voy a poner un ejemplo para que usted se dé cuenta. El Cabildo de La Gomera con Visocan ha hecho un convenio de 5 millones de euros y una adenda de 1,2. Y tiene ya preparado una segunda de 5 millones de euros más. Estamos hablando de La Gomera, una isla de 22.500 habitantes de población de derecho. En el municipio de Vallehermoso hemos adquirido un grupo de viviendas en base a los convenios mencionados, con un grupo de ocho viviendas, seis que ya están terminadas con propuesta ya para entregarlas a los vecinos. Y dos que se van a hacer que son las que se harían en los locales de la parte inferior de este edificio. Y en San Sebastián hemos adquirido un edificio de ocho viviendas... Ya tenemos ubicados en todos los municipios de la isla solares, casonas o espacios para construir nuevas viviendas. Le pongo el ejemplo de La Gomera porque si hubiera recursos extrapolados a otras islas, haríamos lo propio.

–O sea que usted reconoce que la respuesta está siendo lenta y la solución a la ciudadanía no le está llegando.

–El Icavi (Instituto Canario de la Vivienda) tiene recursos para viviendas. Se está respondiendo ahora, cuidado, porque el tema de no haber hecho vivienda es producto de que aquellos males traen estas tempestades. El no haber hecho vivienda trae la problemática que estamos teniendo hoy, no haber hecho vivienda al menos en una década. Este gobierno está haciendo algunas viviendas, está haciendo política de viviendas, sí. Y modificando normas y leyes; disponiendo de algunos recursos. Pero está desaprovechando a Visocan.

–Y usted, que ha sido clave en el anterior gobierno progresista y ahora también en este gobierno CC-PP, ¿cuál fue mejor?

–Si le preguntáramos a los que estuvieron en aquel gobierno progresista, presidiendo Ángel Víctor Torres, ¿fue mejor? le van a decir que sí. Si le preguntamos hoy a los que están en el gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera, le van a decir que este. Yo tengo que decirle, sí y no, porque esta es la política. En Canarias hay déficits estructurales no resueltos que abordar.

–¿Como el reto demográfico?

–El reto demográfico es clave, no se puede crecer desde el punto de vista demográfico y turístico como se quiera. Si quiero realmente mis islas, hay que preservar la biodiversidad, los valores ambientales, culturales... Y la pregunta es, ¿se está trabajando para afrontar el reto demográfico? Yo creo que se ha empezado en esta legislatura, con esta comisión parlamentaria y especialmente también con la comisión del gobierno. En los últimos 25 años esta comunidad autónoma ha crecido con más de 570.000 nuevos habitantes –más de 20.000 habitantes cada año–. Y la pregunta es, ¿se está poniendo freno a esta realidad? Es complejo. Pero hay que atajar la compra de vivienda por parte de extranjeros, hay que atajarla, sí o sí, porque compran ya más que los propios nativos. Una ley de residencia para esta comunidad autónoma hay que disponer de ella, sí o sí. Y se requiere una planificación, hemos sido poco precavidos a la hora de planificar nuestro territorio. El territorio de Gran Canaria, de La Gomera o Tenerife o de cualquier isla hay que planificarlo para saber hasta dónde queremos crecer desde el punto de vista turístico. Esta responsabilidad es de los canarios y la tiene que coordinar el gobierno. No podemos seguir creciendo desde el punto de vista turístico, sino que tenemos que mejorar la calidad del destino. Esa tiene que ser nuestra preocupación, porque tenemos islas extraordinarias, con bellezas inigualables, con parajes que hay pocos en el mundo. Y no hay planificación ni territorial ni urbanística para las ciudades, ni tampoco hay planificación para los recursos, ni para el agua, ni para la energía.

–¿Hemos malinterpretado lo que era el progreso, presumiendo de más y más llegadas de turistas?

–Tenemos que cambiar el chip y tenemos que planificar. El gran problema que ha habido es que la política para cuatro años que dura una legislatura, el que llega y gobierna quiere seguir gobernando, y entonces la planificación la hace en regates cortos. Desde luego lo que no puede ser es que estemos permanentemente llenándonos la boca grande de contar turistas. Ya llevamos nueve millones de turistas en lo que va de año. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo quiero que vengan turistas, ahora bien, lo que no puede ser es que estemos empeñados en contar turistas y descuidemos la clave que es la cualificación, la mejora y la excelencia, si fuera posible, de la calidad en destino. No solo el turismo es el sol y playa y llevarlo a una zona de costa, hay también espacios en el ámbito rural, con valores etnográficos y culturales.

–Usted no es partidario ni del céntimo forestal ni de la tasa turística.

–No, yo no soy partidario del céntimo forestal ni de la tasa turística. Podemos incrementar el precio del combustible que se consume en cada isla. Yo no lo hago (en La Gomera) porque voy a recaudar cuatro perras. Cobremos por los servicios prestados, démosle calidad a los servicios que prestemos y cobremos por ellos y el turista sale encantado y paga lo que haga falta y eso lo dedicamos después a lo que queramos. En política se vende mucho humo, mucho humo. Y bueno, quizás no es el momento para una tasa turística ahora. Ni lo creía la legislatura anterior ni lo creo ahora. ¿Cuánto recaudan los que han puesto el céntimo verde? Pues no lo sabemos. Cuatro perras chicas.

–Sí defiende un frente común de las islas verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro.

–Es bueno que los canarios sepamos que vivimos en islas y cada isla tiene su realidad demográfica, económica y empresarial. El coste que le supone a un estudiante o a una pyme o autónomo en una isla como La Gomera es infinitamente superior al que tiene en Tenerife. Eso requiere una fiscalidad singular.