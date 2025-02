El contrato de RR7 «no se pagó con fondos europeos»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de febrero 2025, 13:26 Comenta Compartir

La directora de Gestión de Fondos Europeos, Pilar Almeida, aseguró este lunes en la comisión de investigación del 'caso mascarillas' del Parlamento canario que el contrato de 4 millones de euros con la empresa RR7 United no se pagó con fondos europeos ya que el Servicio Canario de Salud (SCS) no lo declaró entre los gastos que pretendía que se financiaran por esta vía. «Sobre ese contrato no sabemos nada, no formaba parte de la declaración de gastos del SCS», dijo Almeida.

Cabe recordar, sin embargo, que la Fiscalía europea se hizo con la investigación de este contrato, por lo que los representantes del PP y del Grupo Nacionalista Canario abundaron en la contradicción. Es necesario saberlo, dijo el diputado nacionalista José Alberto Díaz-Esteban. «porque se trata no solo de encausar correctamente el procedimiento penal para la recuperación y resarcimiento en su caso e incluso las responsabilidades que puedan dirimirse, insisto, también penales. Y es relevante el origen de los fondos, concretamente los fondos europeos en esas operaciones. Aunque ojo, no nos engañemos, el delito es el mismo, sean o no fondos europeos».

«La responsabilidad 'in vigilando' sí puede variar, pero si se hizo una estafa, si se hizo un daño al patrimonio, el delito existe, lo investigue la Fiscalía Europea o lo investigue la Fiscalía Española. Y esto creo que hay que dejarlo claro, porque algunos creen que mandándolo al limbo de Europa desaparece como por arte de magia. Y es que además, esa determinación del origen puede dar pistas, incluso determinar casi sin duda, quién lo sabía, desde cuándo lo supieron y por qué no se hizo nada antes para remediarlo», añadió Díaz-Esteban.

El diputado recordó que ya el exvicepresidente del Gobierno y exconsejero de Hacienda, Román Rodríguez, dijo el 11 de noviembre del 2022 «que el pago de los 4 millones por un millón de mascarillas no se realizó con fondos europeos sino con fondos propios, aludiendo el informe de intervención de fondos de la Comunidad Autónoma, encargado por la propia Consejería y que supuestamente fue remitido al juez instructor». Con lo cuál, añadió, la versión que ha dado este lunes Almeida coinciden con él.

En ese sentido, continuó, «cuando se le arrebató a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas al considerar que eran fondos europeos, realmente la Fiscalía Europea lo hizo sin que fueran fondos europeos y la Fiscalía Anticorrupción efectivamente cedió esa tutela a la Fiscalía Europea sin tener constancia de que eran fondos europeos. Había recibido el juez instructor el informe supuesto de la Consejería de Hacienda diciendo que no eran fondos europeos y aún así lo remitió a Europa. ¿Se equivoca la Fiscalía Europea y permanece en ese error desde hace más de dos años?. Difícil de creer». Es más, «¿se equivocó la vicepresidenta del Gobierno y consejero de Hacienda cuando dijo lo contrario? Miren, una cosa y la contraria no pueden ser», añadió.

Almeida dijo que el contrato de Soluciones de Gestión, por 10.9 millones, si de incluyeron para que fueran a cuesta de los fondos europeos, pero que se «descertificaron porque es practica normal que cuando determinados contratos se judicializan».

La compareciente desconocía, por otro lado, si fue Hacienda la que le pidió a Sanidad que incluyera el contrato con RR7 en los fondos europeos o si fue Sanidad la que lo pidió a Hacienda, tal y como le preguntó el diputado nacionalista, y abundo en que no se cargó a los fondos europeos.

José Alberto Díaz-Esteban puso de manifiesto, además, que si Canarias adelantó los 4 millones de euros a RR7 y «ahora Europa nos pide 4 millones porque lo intentamos adscribir a los fondos europeos» parece que «hemos hecho un gran negocio», sentenció de forma irónica.

Por el Grupo Popular Carlos Antonio Ester Sánchez también abundó en la contradicción de que no se pagara con fondos europeos pero investigue el caso la Fiscalía europea. «Cómo llega a la fiscalía europea es un gran misterio», aseguró.

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión, Manuel Hernández Cerezo, agradecio a Pilar Almeida su intervención . «Usted, con su experiencia y con su intervención en el día de hoy, ha arrojado luz y claridad a las dudas, a las sospechas que algunos pretenden generar», dijo, tras afear sin normbrarlos a PP y CC el que a «algunos» en la comisión «les gusta erigirse en jueces y en tribunales que tienen meridianamente claro que todo se hizo mal, que todos son sospechas y generar la sombra de la duda da igual, sobre los responsables políticos o sobre el personal técnico de nuestra comunidad autónoma».