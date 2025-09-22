Consejo de Gobierno, en directo: Matilde Asián y Nieves Lady Barreto comunican los acuerdos adoptados
Las consejeras de Hacienda y Presidencia y Administraciones Públicas dan cuenta de lo debatido y acordado en la reunión semanal
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:55
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, participan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes 22 de septiembre.
