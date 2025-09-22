Consejo de Gobierno, en directo: Matilde Asián y Nieves Lady Barreto comunican los acuerdos adoptados Las consejeras de Hacienda y Presidencia y Administraciones Públicas dan cuenta de lo debatido y acordado en la reunión semanal

Foto de archivo de Matilde Asián durante la rueda de prensa de un anterior Consejo de Gobierno.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:55 | Actualizado 13:05h.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, participan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes 22 de septiembre.