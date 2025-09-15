Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Así ha sido la rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta
Imagen de archivo de Alfonso Cabello en rueda de prensa. C7

Consejo de Gobierno, en directo: Canarias refuerza su infraestructura digital tras la emergencia tecnológica de junio

Alfonso Cabello informa sobre la reparación urgente del sistema de climatización del CPD Tres de Mayo en Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:33

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, comparecen en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno.c

