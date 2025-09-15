Consejo de Gobierno, en directo: Canarias refuerza su infraestructura digital tras la emergencia tecnológica de junio Alfonso Cabello informa sobre la reparación urgente del sistema de climatización del CPD Tres de Mayo en Tenerife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:33 | Actualizado 12:43h.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, comparecen en rueda de prensa para informar sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno.c