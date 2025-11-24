Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, este lunes Acfi

Consejo de Gobierno, en directo: Canarias fija su posición sobre la propuesta de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canaria para impulsar el derecho a la vivienda

Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, informa de los acuerdos alcanzados en rueda de prensa

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:18

Tras los acuerdos alcanzados del Consejo de Gobierno, Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, informa en rueda de prensa.

  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  5. 5 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  6. 6 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  7. 7 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  8. 8 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  9. 9 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre

