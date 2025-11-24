Consejo de Gobierno, en directo: Canarias fija su posición sobre la propuesta de ley del Grupo Parlamentario Socialista Canaria para impulsar el derecho a la vivienda
Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, informa de los acuerdos alcanzados en rueda de prensa
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:18
Comenta
Tras los acuerdos alcanzados del Consejo de Gobierno, Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, informa en rueda de prensa.