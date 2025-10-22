Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello y Matilde Asián informan sobre la aprobación del proyecto de los presupuestos de Canarias
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, y el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. C7

Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello y Matilde Asián informan sobre la aprobación del proyecto de los presupuestos de Canarias

El portavoz del Ejecutivo canario y la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea detallan los principales acuerdos del Consejo de Gobierno, centrados en la presentación para el próximo ejercicio

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:34

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, informa sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, entre los que destacará la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

Durante su comparecencia, Cabello explicará que el documento presupuestario definirá las prioridades económicas del Ejecutivo, con el objetivo de reforzar los servicios públicos, impulsar la inversión y promover el crecimiento sostenible en las Islas.

Además, el Consejo abordará otros asuntos de interés en materia de empleo, educación y transición ecológica, que serán detallados tras la sesión.

