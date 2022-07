Conrado Domínguez defiende ante el fiscal la actuación de Sanidad en el caso Mascarillas

Dijo que ellos no pidieron las 3M, sino que se las ofrecieron

Javier Ródenas también preguntó a Conrado Domínguez sobre el motivo de haber comprado un lote de mascarillas que, supuestamente, no estaban homologadas en España. El declarante manifestó que el contrato con RR7 se suscribió tras una valoración técnica que realizaron sobre el modelo de mascarillas de la marca 3M que les ofrecieron. Se trataba, según declaró, de una «mascarilla dual, una N95 que aparte de ser eficaz contra las bacterias, lo era también contra los fluidos», dijo. Además, insistió en que el pedido lo valoraron dos personas, una en el ámbito de la medicina preventiva y otra en la de prevención de riesgos y con este tipo de mascarillas «se podía hacer casi la totalidad de actividades de las que se llevaban a cabo en el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, no solo en materia de protección individual, sino también en actividades quirúrgicas, trasplantes, etcétera». Por último, detalló que el SCS no hizo «ningún pedido de mascarillas de un modelo específico». Alegó que les «ofertaron ese modelo 3M, se valoró técnicamente, se vio que era una buena oportunidad» y, al obtener información sobre las mismas y a la vista que eran mascarillas que podían cubrir «un alto espectro de la actividad que se podía hacer en el servicio sanitario», decidieron pasar la oferta al SCS para su posterior trámite.