Conde: «La corrupción del PSOE ha generado una caída en la inversión extranjera»

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de junio 2025, 23:09 | Actualizado 23:33h. Compartir

El diputado del Partido Popular y portavoz de la formación en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Francisco Conde, se reunió esta semana con el presidente de Asinca, Virgilio Correa, para conocer la realidad industrial de las islas. Además, aprovechó para visitar las instalaciones de CANARIAS7, donde hizo balance del contexto internacional, con gran impacto en España y en las islas. Así, remarcó las consecuencias económicas en el país tras conocerse la trama Koldo–Ábalos–Cerdán.

–En esta visita a Gran Canaria ha podido reunirse con el presidente de la Asociación Industrial de Canarias, Virgilio Correa. ¿Qué le ha podido trasladar?

–Asinca nos trasladó una serie de propuestas de enmienda a la nueva ley de industria que se está tramitando en el Congreso. Y el objetivo era compartir las propuestas de enmiendas. El presidente nos trasladó la situación que tiene Canarias y la prioridad que se está planteando desde un punto de vista industria, y cuáles eran las principales necesidades que tiene la industria en las islas, muy centradas en los costes y en la competitividad. Hablamos de temas que están en la agenda canaria, como los costes de transporte, la fiscalidad y todas las medidas vinculadas a la simplificación administrativa, una de las grandes prioridades de la asociación.

–¿Cree que desde el Gobierno central se está prestando la suficiente atención a las necesidades específicas del archipiélago?

–Hay dos niveles en este tema, las necesidades que tiene nuestra industria en España y el de la singularidad de Canarias. En esta ley de industria, nuestro objetivo es que se pueda dar una respuesta en los dos niveles. Nuestro planteamiento, que es coincidente con Asinca, es la importancia de los factores de competitividad y, por lo tanto, la importancia de impulsar medidas desde el punto de vista energético, fiscal, la financiación, la innovación y el talento para que nuestra industria pueda competir en los mercados internacionales. Para Canarias también es clave su singularidad, que se relaciona con el coste de transporte. Hay que impulsar medidas para poner en igualdad de condiciones la industria canaria con respecto a la industria en el resto del país y, desde ese punto de vista, revisar cuáles son los sobrecostes que en estos que tienen que asumir las empresas canarias.

–¿Cómo valora la amenaza de Trump al Gobierno de España de imponer aranceles 'dobles' ante la negativa de Sánchez de aumentar el gasto de defensa al 5% del PIB?

–En el comercio internacional siempre hay que tener en cuenta la diplomacia y, por lo tanto, el tener la capacidad, en este caso, desde la UE para poder llegar a acuerdos. No solo con las grandes empresas, también hay una cadena de valor vinculada a pequeñas y medianas empresas con exportaciones e importaciones indirectas que pueden sufrir enormemente cualquier desajuste dentro del mercado entre los dos países. Hay que tener en cuenta el precio, porque al final el arancel no deja de ser un elemento de precio y la clave es mantener, de alguna forma, el estatus. Nosotros entendemos que la clave es que nuestras empresas tengan esos apoyos desde el punto de vista de competitividad que les puede fortalecer ante EE UU y ante otros mercados de cara a poder diversificar e identificar otros mercados.

Pedro Sánchez «Tiene que haber elecciones para que esta legislatura fallida se pueda corregir»

–Si en julio se imponen los aranceles del 70% al acero y al aluminio y el 20% adicional para todo producto de la UE importado a EE UU, ¿cuál será el escenario?

–Llegado ese momento hay algunas palancas que están activadas y hay otras que habrá que activar de forma inmediata. Por ejemplo, las empresas necesitarán que el mecanismo RED, desde el punto de vista de los trabajadores, se pueda activar para protegerles. Tendremos que intensificar la diversificación de mercados y, por lo tanto, el poder poner en condiciones a nuestras empresas para que puedan identificar nuevos mercados, y apoyarles desde el punto de vista de medidas concretas que reduzcan el impacto por ejemplo, la reducción de cotizaciones sociales a los sectores que se puedan ver afectados de forma temporal y otras medidas que le puedan permitir reducir el coste.

–Precisamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponía revitalizar la Organización Mundial del Comercio, de la que EE UU no forma parte.

–Si, bueno, lógicamente el marco multilateral siempre es el marco en el que se tiene que desarrollar el comercio internacional. Es verdad que aquí estamos hablando de un marco en principio bilateral, tal como lo ha planteado EE UU, pero la Comisión Europea es plenamente consciente de que la interacción y las decisiones que se puedan tomar entre dos países van a afectar también a terceros países. Por tanto, la OMC es el lugar en el que la Comisión Europea tendrá que seguir defendiendo los intereses de nuestra industria.

–¿Qué consecuencias económicas puede tener la crisis reputacional del Ejecutivo debido al trío Cerdán–Ábalos–Koldo?

–Cuando hablamos de economía, la confianza, la certidumbre y la seguridad jurídica son tres elementos clave para fortalecer la posición económica de un país. En estos momentos hay un elemento que está afectando a la economía, la credibilidad desde el punto de vista internacional ante la situación que se está generando en España. Ya está teniendo consecuencias porque está teniendo una caída muy importante, más del 40%, en la inversión extranjera directa. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es la máxima transparencia y que podamos saber realmente que es lo que ha pasado y hasta donde llega esta situación de corrupción que se ha generado en el Gobierno.

–Desde el PP piden elecciones, pero no se plantean una moción de censuran. ¿Cambiarán de idea en algún momento?

–En este momento nosotros estamos planteando una situación y entendemos que la responsabilidad de un partido de Estado sería convocar elecciones con el contexto de corrupción y de deterioro institucional que ha generado el Gobierno. Tenemos que darle la palabra a los ciudadanos para que una legislatura fallida se pueda corregir cuanto antes.

Inmigración «La solución para los menores migrantes pasa por un cambio radical en la política migratoria»

–Desde el punto de vista migratorio, las comunidades del PP se niegan a acoger menores y reclaman más diálogo. Después de un año de idas y venidas, ¿no cree que es suficiente?

–Somos el primer partido que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canarias. Siempre hemos intentando apoyar en una situación de enorme preocupación. A partir de ahí, nos estamos encontrando con un Gobierno que no está adoptando todas las medidas desde el punto de vista no sólo nacional, sino también europeo. No solo pedimos diálogo, también transparencia y establecer un marco de colaboración entre las regiones sin una discriminación 'a priori'. Pedimos que el Gobierno no trate de imponer medidas que no responden a la situación de cada comunidad autónoma y que haya repartos equitativos.

–¿Temen las consecuencias si no se hacen cargo de los chicos?

–Creo que las comunidades están intentando actuar con responsabilidad, acogiendo a los chicos siempre que tienen los medios. La clave para generar un contexto que dé soluciones a la situación que se ha generado pasa por un cambio radical sobre la política migratoria del Gobierno.