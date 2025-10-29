La comunidad saharaui en Canarias, «muy preocupada» ante la resolución de la ONU Este jueves se eleva al Consejo de Seguridad el plan de EE UUque apuesta por una autonomía bajo la soberanía marroquí

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:00 Compartir

La comunidad saharaui que reside en Canarias mira con «mucha preocupación» la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que se celebra este jueves 30 de octubre y donde, previsiblemente, se votará una propuesta de resolución elevada por Estados Unidos que apuesta por una autonomía del Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí.

«Es una propuesta que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Unión Africana, que establece que se tienen que respetar las fronteras de los países heredadas en el momento de su independencia», remarca el delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein.

El rechazo en la comunidad saharaui es unánime. «No es una solución, sino que agrava más el conflicto», remarca Sidi Zein. Por ello, este lunes se produjeron movilizaciones masivas en los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf.

Aunque no hay datos exactos de la población del territorio que reside en las islas, el delegado del Frente Polisario incide en que sus paisanos residen en todas las islas del archipiélago, con especial presencia en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Todos ellos ven con la misma preocupación lo que sucederá a lo largo de esta semana, que ha llevado a que en los campos de refugiados saharauis de Tinduf la gente salga a la calle para manifestar su descontento.

De momento, las movilizaciones han llegado a otros territorios de España y, aunque en las islas aún no hay convocadas concentraciones, el delegado del Frente en el archipiélago no descarta salir a la calle para reivindicar su postura.

Lo que propone la administración de Donald Trump es continuar con el plan de autonomía de Rabat de 2007, en el que se contempla delegar algunas competencias a los saharauis, pero donde aspectos como Defensa quedaría aún en manos de Marruecos.

Y este plan también lo apoya el Gobierno de España desde hace unos años, con Pedro Sánchez en el poder. Por ello, desde el Frente Polisario reclaman al Estado que «se responsabilice y se involucre en la resolución de un conflicto que fue originado por él mismo».

No obstante, en el Consejo de Seguridad de la ONU que se reúne este jueves está presente Rusia, que desde el inicio del conflicto ha defendido un proceso de autodeterminación para el Sáhara Occidental, considerado como caso de descolonización, que vaya en consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas y la legalidad internacional.

Por ello, a Sidi Zein no le preocupa que la postura del país pueda cambiar: «Según muchos analistas, Rusia puede abstenerse o votar en contra. Y en este sería utilizar el veto como miembro permanente en el Consejo».

A su vez, en el Consejo de Seguridad de la ONU de este jueves se va a abordar la continuidad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que se creó en 1991. Sobre cuál será el futuro de dicha misión, el delegado del Frente Polisario en las islas sostiene que seguramente «se prolongará el mandato», pero descarta que con la resolución propuesta por Estados Unidos se vaya a disolver: «Las Naciones Unidas no van a deshacerse así de este problema, y seguirá en la agenda».

De esta forma, el delegado del Frente en el archipiélago se mantiene a la espera de lo que ocurra este lunes: «Tendremos que ver el contenido de esa resolución y los términos que se van a plantear».

Precisamente, la celebración del Consejo se produce a las puertas del 50 aniversario del inicio de la Marcha Verde, el 6 de noviembre de 1975, en el que 350.000 ciudadanos marroquíes cruzaron la frontera para comenzar la ocupación del territorio, con el apoyo diplomático de Estados Unidos, y tras la retirada de España del territorio saharaui.

El Frente Polisario reclama, y seguirá reclamando un referéndum de autodeterminación en el que también se contemple la independencia del territorio.