María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC La administradora general del ente público valora en el Parlamento de Canarias los datos la gestión, contenidos y audiencia

La administradora general de RTVC, María Méndez, comparece en el Parlamento de Canarias para hacer balance del primer semestre de 2025 respecto a la gestión, contenidos y audiencia del ente público.