María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC
María Méndez, administradora general de RTVC.
María Méndez, administradora general de RTVC. C7

María Mendez hace balance del primer semestre del año de RTVC

La administradora general del ente público valora en el Parlamento de Canarias los datos la gestión, contenidos y audiencia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:27

La administradora general de RTVC, María Méndez, comparece en el Parlamento de Canarias para hacer balance del primer semestre de 2025 respecto a la gestión, contenidos y audiencia del ente público.

