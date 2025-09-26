La comisión mascarillas se suspende al no poder llegar los diputados Aún no hay fecha para prevista para la próxima reunión, en la que se empezarán a debatir las conclusiones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:49

La comisión para analizar las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la COVID-19 que este viernes comenzaba las deliberaciones para su informe final ha tenido que ser suspendida. Según el presidente de la misma, el Raúl Acosta (AHI) los diputados que acudían desde Las Palmas de Gran Canaria no pudieron llegar a tiempo por problemas con los vuelos, por lo que se decidió cancelar la reunión. De momento, confirmó Raúl Acosta, no hay fecha prevista para una nueva cita.

Filtración

En los últimos días la comisión mascarillas ha estado en el punto de mira por la filtración del borrador que recoge las conclusiones de la comisión, que comenzaba a debatirse este viernes en el Parlamento. De hecho, los socialistas solicitaron no solo el cese de Acosta como su responsable, sino que también la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo llegó a los medios el texto.

Por la comisión han pasado más de 50 comparecientes, entre ellos el empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla y comisionista del 'caso Koldo', el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres.