NC y CC coinciden abordar de manera bilateral la financiación autonómica

Las dos formaciones nacionalistas con presencia en el Parlamento regional, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) coinciden en la posibilidad de que la comunidad autónoma aborde directamente con el Estado, de manera bilateral y al margen del régimen común, un modelo de financiación autonómica para Canarias. El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, apuntó esta semana en la Cámara que este asunto se debía tratar entre las dos administraciones «aunque sea de manera teórica».

Esta cuestión ya había sido defendida por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), que igualmente contempla la salida del archipiélago del sistema común de financiación, aunque reconoció que la actual ley «lo hace muy difícil». También la diputada de NC, Esther González, ha subrayado la trascendencia de que Canarias aborde la reforma del sistema de financiación en una negociación bilateral con el Estado ya que los hechos diferenciales del REF, así como las circunstancias derivadas de la insularidad y la lejanía son únicos entre las comunidades de régimen común.

Barragán destacó en su intervención que «hay muchas comunidades que se están agrupando en foros de intereses comunes como el constituido en Santiago con ocho comunidades que luchan por una sistema que les beneficie». Lo que no cabe ninguna duda, insiste el dirigente nacionalista, es que «Canarias no puede seguir siendo la comunidad que menos recibe del grupo de las que menos reciben, como establece el informe de FEDEA, por lo que debemos estudiar posibilidades que permitan la igualdad financiera». Añade que no es una posición política que se deba adoptar en este momento, «pero sí es conveniente prepararnos y estudiarlo».