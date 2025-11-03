Clavijo viaja a Bruselas para «pelear» la financiación singular de las RUP El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, anuncia que el presidente defenderá de nuevo el mantenimiento del hecho diferencial de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el marco financiero plurianual de la UE

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:07 | Actualizado 17:18h.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viajará a Bruselas «para participar en un acto que dará el pistoletazo de salida a la definición de la estrategia de las nueve regiones ultraperiféricas y los tres estados miembros con respecto al nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034». El portavoz del Gobierno canario y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, informó este lunes tras el Consejo de Gobierno que el próximo jueves el presidente Clavijo será de portavoz de las RUP en un gran encuentro en el que participarán también presidentes y representantes de las demás regiones ultraperiféricas, de los gobiernos de España, Francia y Portugal, además de más de una veintena de eurodiputados encabezados por el vicepresidente del Parlamento Europeo.

«Necesitamos afianzar lo que se viene a reconocer en el artículo 349 del Tratado Europeo, el reconocimiento a Canarias y la singularidad canaria dentro de ese marco europeo y, en concreto, el apoyo a todo lo que tiene que ver con los fondos Feder y el apoyo al Posei». En este contexto, dijo Cabello, «es imprescindible defender un modelo en el que se siga anclando a la Comisión Europea la definición de la estrategia y la movilización de estos recursos» y «no se diluya» la financión de las RUP en el conjunto de los estados miembros.

Por tanto, «es vital que sean las regiones quienes puedan tener acceso a esta financiación». En Canarias «estamos acostumbrados a pelear todo aquello que es importante para nuestra tierra» y Clavijo volverá a hacerlo ante la Unión Europea, «defender nuestro sector primario y el conjunto de los intereses y las singularidades de la comunidad autónoma». Y, aseguró el portavoz, «estamos convencidos de que vamos a obtener el respaldo unánime de los tres estados miembros, de las nueve regiones ultraperiféricas y las sensibilidades del conjunto de las formaciones políticas que están en la Comisión Europea».