Clavijo, Torres y Domínguez confirman asistencia al congreso de Primero Canarias en el que es duda Nueva Canarias El alcalde de Agüimes se convertirá este fin de semana en el nuevo presidente del partido, como estaba previsto

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 15:13

El presidente de la comisión gestora de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, encabezará, como estaba previsto, la única candidatura que se presentará este fin de semana al congreso fundacional del partido constituido por alcaldes y críticos que se escindieron de Nueva Canarias (NC).

Hasta ahora han confirmado su asistencia Fernando Clavijo (CC), con el que se pretende llegar a acuerdos de unidad nacionalista; Manuel Domínguez (PP) y Ángel Victor Torres (PSOE). Vox es la única formación que no ha sido invitada mientras que no se prevé la asistencia de NC

Hernández, junto con Valeria Guerra y Samuel Henríquez, que forman parte de la candidatura, informaron ayer de la organización del congreso, al que acudirán 300 representantes de las 18 asambleas constituidas en Gran Canaria, ya que están pendientes de completarlas en Mogán, Santa Brígida y Valleseco. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, también figura en la candidatura, elegida por unanimidad, en la que no estará el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabido, Teodoro Sosa, que ha liderado la constitución del nuevo partido junto con Hernández por ser contrario a ocupar cargos orgánicos.

Sosa sí formará parte de la comisión permanente de la formación política, que contará con 15 miembros, y presidirá Hernández, uno de los tres órganos de decisión de la nueva organización, junto con el consejo político, formado por 150 personas, y la ejecutiva nacional, integrada por 75, explicó Guerra.

Fuentes del partido señalaron que la organización dispondrá de tres vicepresidencias cuya representación se decidirá este fin de semana. Al congreso están invitados 80 representantes políticos del PSOE, PP, Podemos y Sumar y, principalmente de corte nacionalista, como CC y NC, así como medio centenar de organizaciones independientes de otras islas con las que entablarán conversaciones de cara a la unidad del nacionalismo canario que propugnan, indicó Hernández. Entre estos invitados, figura la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien está centrada en el nuevo partido que ha constituido (Somos Gran Canaria).