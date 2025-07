Clavijo pide al PSOE de Canarias que apoye destinar el superávit a vivienda

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de julio 2025, 14:03 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió al PSOE que respalde su propuesta de permitir destinar el superávit de las cuentas de la Comunidad Autónoma, de los cabildos y ayuntamientos a la construcción de vivienda. «¿El Partido Socialista lo va a apoyar?», preguntó al portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Sebastián Franquis. «¿Qué opinión tiene respecto a eso? Porque el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] no me ha contestado. Sé que está ocupado, y a lo mejor no ha comido, pero no me ha contestado y se lo dije en la Conferencia de Presidentes».

Clavijo respondía a una pregunta de Franquis en la que este le decía que los precios en Canarias se han «disparado», tanto en el alquiler como en la compra. Que hay que destinar el 36,5 % del salario a la vivienda o que «más de 60.000 familias retrasan el pago del alquiler o la hipoteca» porque no pueden hacer frente a ello. Además, dijo Franquis, en estos dos años de Gobierno de Clavijo «más de 30.600 viviendas del mercado residencial han pasado al sector turístico y hay 104.000 viviendas en manos de grandes tenedores especulando con el derecho a la vivienda». Y añadió: «¿Qué ha hecho usted? Ni una sola vivienda pública han construido y las que están construyendo son producto del plan que aprobó el anterior Gobierno; no tienen que ver con sus políticas».

Franquis hizo referencia también a que Clavijo, en el Gobierno que presidió entre 2015 y 2019, destinó 341 millones de euros a políticas de vivienda, mientras que el Pacto de las Flores destinó 688, «más del doble, 347 millones de euros más de los que destina usted».

Clavijo aprovechó su réplica para preguntarle a Franquis por dónde estaban esas viviendas. «Debe ser que se fueron. Como las mascarillas. Todo ese dinero se tuvo que ir para algún lado», ironizó.

El presidente regional reclamó para su Gobierno hacer política «con seriedad y con rigor». Y, aun siendo consciente de que la falta de vivienda «es un grave problema en todo el país», le pidió a Franquis que le diga al PSOE que «cambie la Ley de Vivienda que hicieron, que lo que ha hecho es sacar vivienda del alquiler porque los propietarios no quieren alquilar».

Clavijo relató las medidas que su Ejecutivo ha ido aprobando para paliar la crisis habitacional: «Hemos hecho el decreto para la reposición del suelo, para facilitar que el ayuntamiento dé la licencia. Tenemos un presupuesto más alto de toda la historia de la democracia en el ICAVI», y espera que el próximo 17 de julio el Senado apruebe la modificación de la RIC para destinarla a vivienda. Pero, además, insistió en que es necesario utilizar el superávit para construir vivienda. Sánchez no le ha contestado, dijo: «También se lo he preguntado a la vicepresidenta y me he dirigido al ministro Torres, y sin embargo sigo sin recibir ninguna respuesta. Sería fundamental destinar esos 200 o 400 millones que se generan de superávit, no solo del Gobierno, sino de los cabildos y de los ayuntamientos, para esa construcción de vivienda. Solo así, con seriedad y rigor, podemos abordar este problema». Por eso, le dijo a Franquis, «no venga aquí a dar lecciones de gestión».