Clavijo peregrina junto a la Virgen de Candelaria por «una Canarias mejor» Miles de peregrinos, incluido el presidente del Gobierno, acompañan a la imagen de la virgen hasta Santa Cruz de Tenerife

Efe Santa Cruz de Tenerife Sábado, 11 de octubre 2025, 17:18

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó este sábado al inicio de la peregrinación de la imagen de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife que este trayecto debe servir «para encontrarnos con nosotros mismos para corregir y hacer las cosas mejor».

«Todos los días tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos porque no sabemos lo que nos depara el destino pero si cada día, como un granito de arena, intentamos hacerlo todo un poquito mejor haremos un Tenerife mejor, una Canarias mejor y un mundo mejor, y yo creo que eso es quizás el mensaje que a mí me gustaría poder reflexionar en el día de hoy», subrayó el presidente canario.

El jefe del Ejecutivo canario realizó estas manifestaciones al término de la misa de la eucaristía del peregrino con la que ha comenzado el traslado de la imagen desde su basílica en Candelaria hasta la capital tinerfeña, una peregrinación que no se realizaba desde hace siete años.

En declaraciones facilitadas por Presidencia del Gobierno, Clavijo señaló que esta jornada «es un día especial» en un camino, el de la peregrinación, al que se siente unido por razones personales, al tiempo que felicitó a todos los voluntarios que hoy van a hacer posible este trayecto en un día que se presume «largo».

Cuestionado por si tiene alguna petición especial que realizar a la Virgen, el presidente ha contestado que sólo puede agradecer «porque estoy seguro de que ella siempre nos echa una mano en los momentos de dificultad» y por ello cree que es un día «no para pedir, sino para dar, agradecer y para pensar en cómo debemos mejorar nosotros también todos los días».

Fernando Clavijo, entre los peregrinos que han acompañado este sábado a la Virgen de Candelaria. C7

La imagen de la Virgen de Candelaria entró este sábado en la capital tinerfeña por la zona de El Humilladero, donde la «alcaldesa honoraria» del municipio fue recibida por el regidor, José Manuel Bermúdez, como «símbolo de fe, unión y esperanza para todos los canarios».

José Manuel Bermúdez, acompañado por concejales de la corporación, representantes religiosos y con la presencia de miles de vecinos y vecinas ha esperado la llegada de la imagen en el tradicional acto de recepción en El Humilladero, donde el alcalde ha dado la bienvenida oficial a la popularmente conocida como «Morenita».

«Santa Cruz abre su corazón a su alcaldesa honoraria, por lo que es un honor recibirla de nuevo entre nosotros, símbolo de fe, unión y esperanza para todos los canarios», fueron las palabras con las que el alcalde recibió a la imagen.

Tras el acto de bienvenida y las ofrendas de los vecinos en la zona de El Humilladero y El Chorrillo, la imagen continuó su recorrido hacia Taco, donde fue recibida por las comunidades parroquiales de la zona y también la esperaba el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Además tuvo aradas en otros barrios en su recorrido al centro de la ciudada.

Dos semanas

La imagen fue después trasladada en procesión hasta la Iglesia de Nuestra Señora de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre. Durante esos días se desarrollará un amplio programa de actos religiosos y culturales, entre ellos vigilias, conciertos, visitas escolares y la tradicional Eucaristía del Mar.

El obispo Felipe Fernández estableció en 2001 la peregrinación de la patrona de Canarias cada siete años y de forma alternativa a Santa Cruz, capital de la isla, y a La Laguna, capital de la Diócesis.