Clavijo: «Es un momento crítico para Canarias»

En un tono que en ocasiones pareció casi apocalíptico, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró ayer, en un encuentro con representantes de los medios de comunicación del archipiélago, que las islas viven «un momento crítico», que «Canarias se juega mucho» en los presupuestos del Estado del próximo año y que toca librar ahora una «batalla que no es del Gobierno, sino de toda Canarias, para no seguir a la cola de todo». Acto seguido, Fernando Clavijo subrayó que ese planteamiento no supone que esté «en contra» del presidente Pedro Sánchez ni de «nadie» en concreto, sino una advertencia sobre los riesgos que corre Canarias si el Ejecutivo central no atiende en las cuentas del Estado que se aprueban mañana a las disposiciones derivadas de dos leyes orgánicas de reciente aprobación y de tanto calado como el Estatuto de Autonomía y el capítulo económico del REF.

Clavijo presentó el informe que el martes examinó el Consejo de Gobierno y que en los próximos días pretende trasladar al Consejo Asesor. En el documento se evalúa el impacto del nuevo REF y del Estatuto en los Presupuestos Generales del Estado para concluir que «la cuantía total de compromisos para 2019 (...) ascendería a 4.962 millones de euros, lo que supone un 10,6% del producto interior bruto, y casi 100.000 empleos como consecuencia del cumplimiento de ambas normas». De ese monto global, 2.208 millones procedería del REF económico; 841 millones del capítulo fiscal del régimen canario y 1.912,9 millones como consecuencia del cumplimiento de los preceptos del Estatuto de Autonomía.