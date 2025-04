Clavijo duda de que el Congreso convalide el decreto: «No las tenemos todas con nosotros»

Torres «invita» al PP a sumarse al acuerdo y vote sí a la norma

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se refirió a la votación el próximo 10 de abril del Real Decreto ley que permite el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades como «muy importante para la historia» de Canarias. Y aunque confía en que «se convalide», invitó al Partido Popular «a que se sume al acuerdo». «Si bien hay partidos que pueden presentar alguna que otra duda, tras los datos que han dado las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, yo me quedo que hay 11 partidos que ya dieron su voto favorable el verano pasado y no termino de entender por qué no lo hace el Partido Popular» cuando en realidad, continuó el ministro, «estamos ante una cuestión de justicia, de solidaridad humanitaria, de una distribución equitativa» entre las regiones.