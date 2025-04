Clavijo confía en que los menores que han pedido asilo «salgan» de Canarias

L. DEL ROSARIO GONZÁLEZ Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 3 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El presidente canario, Fernando Clavijo, abundó este miércoles en que con los 1.220 menores migrantes no acompañados que han pedido asilo político se están «vulnerando sus derechos» fundamentales «doblemente» y añadió que es «imprescindible que el Estado le haga caso al Tribunal Supremo que le dio un plazo de diez días: los menores tienen que salir de Canarias».

Clavijo, que participó en los Encuentros Ser Canarias para celebrar el 30 aniversario de Ser Las Palmas, recordó que en la reunión de este jueves entre Canarias y el Estado para determinar de qué manera se hará el traspaso de la tutela lamentó que con los menores migrantes no acompañados hay «mucha insolidaridad» y que esperaba que el Gobierno central no hiciera «triquiñuelas» porque «cada día que pasa se vulneran los derechos de esos menores por el hecho de serlos y porque están «hacinados» en centros, hasta 86, que han tenido que abrirse de urgencia en medio de una crisis migratoria cuando antes «no existían». Estos menores «no vienen a hacer turismo. Vienen huyendo de violaciones, de mutilaciones, de la muerte», abundó el jefe del Ejecutivo.

Colaboración entre administraciones

En la reunión Canarias «va a colaborar. El Tribunal Supremo es el que ha dado la orden. Los menores tienen que pasar a ser responsabilidad del Estado en la red de protección internacional», abundó Clavijo, que recordó que el archipiélago tiene que «manifestar su colaboración» y ya lo ha hecho dando «la relación de los 1.220 menores extranjeros no acompañados, susceptibles de asilo político y de estar en la red de protección internacional. Y con esa información es el Estado el que tiene que mover ficha».

Además, dijo sentir «vergüenza» e «indignación» si se piensa que el tema de los menores extranjeros que han pedido asilo se resuelve con un «traspaso económico a Canarias». En especial, explicó, porque ya se les han vulnerado derechos porque a quienes han pedido asilo y ya han cumplido los 18 años sin ser escuchados han abandonado el sistema de protección «sin un permiso de trabajo».

«Se avanzará en un acuerdo»

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que estará en la reunión a la que también asistirán la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y vía telemática la de Juventud e Infancia, Sira Rego, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que estaba «convencido y seguro» de que en este encuentro se «avanzará en un acuerdo entre las dos administraciones».

«Creo que el camino es la colaboración y la cooperación. No sé si serán necesarias algunas reuniones más, pero la voluntad es clara. Nosotros, por supuesto, vamos a cumplir el auto del Tribunal Supremo», afirmó el ministro. Sobre el acuerdo del reparto de menores migrantes no acompañados que tutela Canarias, además de quienes han pedido asilo, unos 5.000, Torres lamentó que las comunidades no hubieran enviado correctamente la información sobre sus sistemas de acogida mezclando menores nacionales tutelados con menores migrantes no acompañados.

Número de menores extranjero no acompañados en España

«No estamos preguntando por todos los menores, estamos preguntando por los menores extranjeros no acompañados en esas comunidades a los que están atendiendo. Y sí quiero dejar claro una cuestión al respecto: no estamos hablando de las plazas de acogida para la disposición adicional 11.ª. Me explico. Hemos pedido a las comunidades autónomas que nos digan cuántos menores extranjeros no acompañados están atendiendo. Cuando tengamos todos los datos nos falta Aragón y esas aclaraciones que hemos pedido a las comunidades autónomas, saldrá un número de todos los menores que hay en el conjunto del país».

Además, advirtió, El Real Decreto Ley que en breve se aprobará en el Congreso «lo que establece es que hay un principio en el que de todos los menores no acompañados que lleguen a nuestro país se hace una distribución en el conjunto de las comunidades autónomas y lógicamente, si no tienen las plazas abiertas tendrán que abrirlas como hacen los territorios frontera» y como ha hecho Canarias, añadió.

Recado a Isabel Díaz Ayuso

Es decir, continuó Torres, «las plazas que tendrían que tener no son las plazas que tienen, no son las plazas de acogida, porque hay comunidades que dicen que están saturadas con diez menores porque tienen ocho plazas de acogida». Y en ese contexto quiso recordarle a Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid que llevará el reparto al Constitucional, «que su partido gobierna en Canarias». Hay que dar una respuesta justa», dijo.