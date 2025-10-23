Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una imagen del pasado lunes. EFE

Clavijo comparecerá en el Parlamento canario para dar cuenta del auto del Supremo

El presidente se pregunta cuántos autos más deberá emitir el Alto Tribunal para que se cumpla con los derechos fundamentales de «estos niños y niñas»

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:05

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparecerá a petición propia en el Parlamento regional para dan cuenta de lo que implica el auto del Tribunal Supremo emitido este jueves y que ordena al Estado a hacerse cargo de los menores extranjeros solos con derecho a asilo.

Así lo ha anuncia en un audio remitido a los medios en el que se pregunta cuantas veces más el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse para que se cumpla con Canarias y con los derechos fundamentales de «estos niños y niñas».

«El auto del Supremo ratifica el abandono al que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a esos niños y niñas. No sé cuántos autos más va a tener que dictar el Tribunal Supremo para que se termine la vulneración de los derechos de estos menores, el hacinamiento, el acceso a servicios a los que tendrían derecho por estar en la red de protección internacional... Y no sé cuantas veces más el Estado va a dejar abandonada a Canarias, a los menores, vulnerando derechos fundamentales, afirma el jefe del Ejecutivo regional.

