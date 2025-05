Clavijo apela a la unidad para «construir el país que puede y quiere ser» Canarias

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de mayo 2025, 13:43 | Actualizado 13:56h. Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este viernes «una Canarias moderna, igualitaria y solidaria. Una Canarias que funciona». Lo hizo ante 1.200 invitados en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria en su discurso en el acto institucional del Día de Canarias.

En su defensa del «modo canario» de hacer las cosas, desde la unidad de acción, el jefe del Gobierno autonómico se dirigió a los presentes, representantes de toda la sociedad canaria, a los que apeló a afrontar unidos la defensa de su derecho a «construir el país que puede y quiere ser».

Como colectivo, dijo el presidente Clavijo, Canarias tiene un «verdadero capital» que invitó a sostener «en todos los ámbitos de la sociedad. Dentro y fuera de Canarias».

«Somos un único pueblo, una única voz, capaz de unirse para defender sus derechos y lo que es justo. Porque los retos que tenemos por delante no se resuelven desde la división ni desde el enfrentamiento. Se resuelven desde la unidad», manifestó para reivindicar «el «modo canario de convivir que sabe encontrar acuerdos sin renunciar a principios, anteponiendo el diálogo a la confrontación».

Fernando Clavijo recordó que la unidad ha permitido a Canarias «superar dificultades sin fractura social». Y, aseguró, «nuestra historia está llena de ejemplos de éxitos colectivos y nuestro futuro también lo estará». «Ese comportamiento ciudadano, esa capacidad de escucha, respeto y construcción compartida es nuestro verdadero capital como pueblo y debemos no solo sentirnos orgullosos; debemos reivindicarlo y exigirlo», afirmó en el acto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Para lograr nuevos éxitos en los ámbitos más variados, el presidente llamó a «no bajar los brazos» y a cerrar filas ante los «retos enormes» que las islas tienen por delante. «Canarias no se conforma. Somos un gran pueblo, que ha sabido crecer sin perder su esencia. Que ha sabido ser solidario sin dejar de ser exigente. Que ha sabido alzar la voz sin dejar de ser respetuoso», subrayó.

Y esos retos son, entre otros muchos, el acceso a la vivienda, la gestión del reto demográfico o el fenómeno migratorio.

En este sentido y tras proceder a la entrega de los tres Premios Canarias y las 14 Medallas de Oro de este año, Fernando Clavijo animó a cerrar filas «frente a quienes piensan que la distancia y la insularidad nos debilita», cuando «los canarios y canarias hemos demostrado que nos hace más fuertes». «Hoy celebramos el orgullo de quienes somos. Pero también reafirmamos lo que queremos seguir siendo: un pueblo unido, responsable y orgulloso de su identidad», declaró.

Señas de identidad en un territorio insular

El titular del Gobierno autonómico apostó durante su discurso del 30 de mayo por avanzar hacia una Canarias más justa y equilibrada «con el modo canario de convivir» y sin perder «nuestra identidad». «Queremos modernidad, pero manteniendo vivas nuestras raíces. Queremos progreso, pero también convivir respetuosamente con nuestro territorio», unos espacios naturales que «hay que defender», afirmó.

En cuanto a los retos más urgentes del archipiélago, Fernando Clavijo se refirió de forma expresa a la vivienda y al demográfico. Se trata de dos asuntos considerados prioritarios por el Ejecutivo canario que aborda con una estrategia jurídico-política en Bruselas para lograr excepciones a la legislación europea. «Hoy lo queremos todo. Y nos dicen que no es posible», manifestó el presidente, que está convencido de que «lo conseguiremos como sabemos hacerlo: hablando, escuchando, debatiendo, compartiendo experiencias y conocimientos con otros territorios».

El jefe del Gobierno autonómico recordó que este «modo canario» de defender «como una sola voz nuestros derechos» ha procurado a Canarias una «historia llena de ejemplos de éxitos colectivos». Entre los más recientes, se refirió a «la solución definitiva a la situación de los niños migrantes que viajan solos y que necesitan atención, protección y futuro», responsabilidad que «es de todos como hemos logrado grabar en piedra gracias a una nueva ley».

Durante sus palabras del Día de Canarias, Clavijo recordó el ejemplo de solidaridad y humanidad con que el archipiélago está afrontando el drama migratorio, con la reciente tragedia en la Restinga como último ejemplo de la peligrosidad de la Ruta Atlántica y de la necesidad de acciones decididas para evitar la pérdida de vidas.

Canarias, recordó el presidente, es el primer hogar de más de 5.500 menores migrantes no acompañados. «Niños y niñas que han viajado solos, cruzando el mar en busca de una vida digna. Y que necesitan atención, protección y futuro». Algo que «no puede ser solo tarea de Canarias. Es responsabilidad de todos como hemos logrado grabar en piedra gracias a una nueva ley».

Y fue tajante al criticar que mientras «el ruido de Madrid dilata las soluciones y esos niños son utilizados como un argumento de ataque político, aquí, en Canarias, esos niños tienen a su lado a todo un pueblo que vela por su dignidad, por sus derechos y por su futuro«.

«Somos un pueblo que no discrimina. Un pueblo al que le come la rabia y la impotencia por ver morir a niñas y mujeres a tres metros del muelle. Un pueblo que defiende que la dignidad humana no entiende de fronteras ni de política», destacó ante un auditorio de más de 1.200 invitados.

Premios y Medallas 2025

Una parte importante del discurso de Fernando Clavijo del Día de Canarias se centró asimismo en alabar la trayectoria de los tres Premios Canarias 2025 y de los merecedores de las 14 Medallas de Oro concedidas este año. El presidente se refirió a los galardonados como «ejemplo de proyectar y defender nuestra identidad y nuestra cultura, de conservarla y divulgarla siendo capaces de llevar Canarias por todo el mundo, a través del arte, la cultura, el deporte, la literatura, la gastronomía y la solidaridad».

«Hoy es un día para celebrar, pero también para reconocer a quienes han dedicado su vida a hacer de Canarias un lugar mejor», dijo al referirse a Juan Jesús Armas Marcelo, Michelle Alonso y el Centro de la Cultura Popular Canaria. Destacó que los tres Premios Canarias 2025 cuentan con «trayectorias ejemplares que representan de forma excepcional los motivos por los que sentimos orgullo de quienes somos».

Imágenes de algunos de los Medallas de Oro de Canarias 2025. Arcadio Suárez

El jefe del Gobierno subrayó de igual manera la labor desarrollada por los distinguidos con las Medallas de Oro de Canarias, «personas y entidades que, desde el arte, el emprendimiento, la ciencia, la acción social o la cultura, han contribuido desde todas y cada una de nuestras islas a construir una Canarias mejor».

Las Medallas de Oro entregadas durante el acto institucional han recaído en la Unión Deportiva Las Palmas; Sociedad cultural, de recreo y deportiva Torrelavega; Andrés Sánchez Robayna; Yolanda Arencibia; Club Atletismo Teseida; Pastas La Isleña; Efigenia Borges; Agustín Fernández López; Aralda Rodríguez; Colectivo Guanches de Candelaria y Asociación Guanches de Güímar; Asociación Más Ruines que Caín; Costaleros Nuestra Señora del Carmen de La Isleta; Calixto Herrera; y Mestisay.

«Estamos aquí. Somos Canarias. Y sentimos orgullo de quienes somos», afirmó Clavijo tras animar a los galardonados, a los asistentes al acto y a toda la ciudadanía a «mirar al mundo con la cabeza bien alta» y defender la «fortaleza de un pueblo que no se rinde nunca. Que ha hecho del respeto su bandera».

Para Clavijo, Canarias es «un país que no tiene miedo al futuro. Un país orgulloso de su forma de convivir, un gran pueblo, que ha sabido crecer sin perder su esencia. Que ha sabido ser solidario sin dejar de ser exigente. Que ha sabido alzar la voz sin dejar de ser respetuoso», proclamó en el cierre de su discurso del Día de Canarias.

Al acto institucional celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus y, por primera vez, en horario de mañana, han asistido más de 1.200 invitados. Entre ellos, en nombre del Estado han participado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

También han asistido el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la gran mayoría de los consejeros del Ejecutivo autonómico. Junto a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, han estado los representantes de los grupos parlamentarios, además de presidentes de cabildos, alcaldes y otras autoridades institucionales del archipiélago.

El escritor Juan Jesús Armas Marcelo leyó el discurso en nombre de los Premios Canarias 2025. Arcadio Suárez

El discurso en nombre de los premiados estuvo a cargo del escritor Juan Jesús Armas Marcelo, que alabó la tricontentalidad que conforma la idiosincrasia de los canarios y canarios desde hace siglos.