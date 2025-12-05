Clavijo advierte a Sánchez: «Canarias toma nota de su exclusión de la cumbre con Marruecos» El presidente regional, que liderará una misión a a Agadir el próximo mes de enero, insiste en que el Gobierno de España ha «incumplido» la agenda canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró ayer nuevamente su indignación ante la exclusión de las islas de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada este jueves. «Espero que cuando termine el Ministerio de Asuntos Exteriores contacte con el Gobierno de Canarias y transmita lo que se ha acordado», dijo Clavijo. El jefe del Ejecutivo regional resaltó que «obviamente» en esa cumbre se iba a «hablar de Canarias» y que no hubiera una representación del archipiélago en las reuniones es «un incumplimiento de la agenda canaria. Yo creo que la lealtad institucional se tiene que tener tanto con el Gobierno de España como con el de Canarias», afirmó. «Nosotros tomamos nota», advirtió Clavijo.

En ese contexto, el presidente canario dijo que, como consecuencia de este ninguneo a las islas, en un futuro «no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no vamos a estar de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de Asuntos Exteriores».

Clavijo añadió que «no era de recibo que se haya desplazado al Gobierno de Canarias, a Canarias, de esa reunión». Y volvió a insistir: «Tomamos nota y en el futuro hablaremos».

Preguntado por lo que había dicho el portavoz del Polisario, que «después de la consolidación del Sáhara vendría Canarias», Clavijo le restó importancia. «Yo no estoy de acuerdo. Creo que la situación es totalmente distinta, pero en este caso, más que lo que pueda hacer Marruecos, que defiende sus legítimos intereses, yo me quedo con lo que está haciendo el Gobierno de España, que es desplazar e ignorar a Canarias en este tipo de relaciones, que es lo que a mí me importa», insistió.

El presidente regional tiene un viaje previsto a finales de enero a Marruecos, en concreto a Agadir. «Las relaciones con Marruecos, siempre lo he dicho, son excelentes en un plano de igualdad. Creo que estamos colaborando mucho en los aspectos económicos y empresariales, pero también hemos empezado muchas misiones académicas con las dos universidades públicas y es una relación de buena vecindad», recordó.

Clavijo señaló que «hay misiones continuamente» por parte de distintos departamentos del Gobierno canario. Por eso, continuó, «no creo que sea conveniente polemizar sobre ese aspecto, porque somos vecinos geográficamente y vamos a seguir siéndolo. Lo que hay es que tener una relación para generar beneficio para ambos países. E insisto —volvió a decir—, el Estatuto de Autonomía y la agenda canaria establecen que en este tipo de conversaciones, Canarias no es la responsable de Relaciones Exteriores, pero sí debe estar porque obviamente se va a hablar de Canarias».

Por su parte, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, pide al Gobierno de España «transparencia total» sobre las negociaciones con Marruecos en aquellas materias que tienen que ver con Canarias.

En dos preguntas por escrito registradas en la Cámara Alta y dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores el senador Fabián Chinea, explica en un comunicado de prensa, reclama conocer con precisión qué objetivos está defendiendo España, qué propuestas están siendo planteadas por el reino alauíta y cuáles podrían ser las consecuencias concretas para el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales de las islas. Preguntas, añade el senador de ASG, que se hacen en un clima de «inquietud creciente en Canarias» tras haber quedado el archipiélago fuera de la cumbre de alto nivel pese a que buena parte de los asuntos incluidos en la agenda puede afecta de manera directa al árchipiélago.