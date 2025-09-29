Cinco personas y 859.000 euros contra la corrupción

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (i), y el presidente, Fernando Clavijo, este lunes en el Consejo de Gobierno.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes la creación de la unidad administrativa temporal de Integridad Institucional, un órgano que estará integrado por cinco personas y que, dotado con 859.000 euros para los próximos tres años, se espera combata la corrupción. La unidad, dijo el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, elaborará «la estrategia para la implantación de un sistema de integridad institucional en el ámbito de la Administración Pública canaria». Y establecerá «un conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos diseñados para promover la transparencia, la ética, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción» en la administración autonómica.

La unidad estará adscrita a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, que a su vez depende de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Sus cinco componentes –los puestos de trabajo temporal carácter temporal por lo que no pasarán a la relación de puestos de trabajo de la administración– se elegirán por concurso interno, por asignación o provisión temporal, según los procedimientos de la administración. Una de las cinco personas ocupará la jefatura de servicio, dos la de sección y otras dos se encargarán de las tareas administrativas de la unidad, explica la Consejería.

La idea es que la misma empiece a andar el este miércoles 1 de octubre y estará operativa hasta el próximo 30 de septiembre de 2028, aunque será el Gobierno el que decida si se prorrogan sus funciones si estima que hace falta más tiempo para «culminar el trabajo encomendado».

Para estos primeros tres años de funcionamiento se ha aprobado un presupuesto de 858.684 euros.

Según expresó el Ejecutivo en una nota de prensa, el sistema de integridad institucional debe crear «una cultura organizacional basada en la integridad, la ética, la transparencia y la responsabilidad, promoviendo y contribuyendo así a fortalecer la confianza en nuestra institución tanto interna como externamente».