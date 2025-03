Cientos de funcionarios canarios podrán reclamar por abuso de temporalidad

La estabilización no cierra el debate económico

La estabilización no cierra el debate económicoDado el creciente número de sentencias que reconocen el derecho a indemnización en casos de abuso de temporalidad, «es fundamental que los interinos cesados, los que aún continúan siéndolo o los que han consolidado su plaza analicen su situación y actúen dentro del plazo legal», recomienda Unive Abogados. Canarias ha dado un paso importante en la reducción de la temporalidad en sus administraciones, pero el proceso no está exento de consecuencias, dicen los juristas. «Miles de interinos han sido cesados, y otros han consolidado su plaza tras décadas de contratos temporales, lo que abre la puerta a reclamaciones en base a la jurisprudencia nacional y europea», que refuerzan que la estabilización no exime de sancionar el abuso de temporalidad.