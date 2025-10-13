Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Canarias, Vanesa Frahija y Manuel Navarro. Efe/Ángel Medina G.

CCOO y UGT llaman a los trabajadores canarios a sumarse a la huelga del 15 de octubre en solidaridad con Palestina

Los sindicatos proponen paros de hasta dos horas para «visibilizar la injusticia en Gaza» y exigir una postura unitaria en el Congreso ante lo que califican de «genocidio» contra el pueblo palestino

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:48

Comenta

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a los trabajadores canarios para que se sumen a la huelga general convocada para el este miércoles 15 de octubre, en apoyo al pueblo palestino. La convocatoria contempla paros de hasta dos horas en alguno de los tres turnos establecidos: de 10.00 a 12.00, de 17.00 a 19.00 y de 2.00 a 4.00 horas, según explicaron este lunes los secretarios generales de ambas organizaciones en Canarias, Vanesa Frahija (CCOO) y Manuel Navarro (UGT).

El objetivo, señalaron, es «visibilizar esta injusticia», demostrar la «sensibilidad y empatía» del pueblo trabajador canario y reflexionar sobre la situación en Gaza. Además de los paros en los centros de trabajo, están previstas concentraciones en todas las islas entre las 18.00 y las 20.00 horas.

«En Canarias somos un pueblo solidario y una vez más lo demostraremos el próximo día 15», afirmó Frahija, quien recordó que, según las últimas encuestas, el 82 % de la población española cree que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. En este sentido, pidió «unidad en el Congreso de los Diputados» y el reconocimiento pleno del Estado de Palestina.

La dirigente sindical subrayó que esta es una huelga «especial», no por motivos laborales, sino «sociales, humanitarios y solidarios», en memoria de las más de 680.000 víctimas en Gaza, según datos de la relatora de la ONU, Francesca Albanese. «Es un escándalo y una atrocidad mirar para otro lado», enfatizó.

Por su parte, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, condenó la «pasividad de la comunidad internacional y de Naciones Unidas», a las que acusó de haber perdido «toda legitimidad moral para defender la paz en el mundo».

En relación con la reciente liberación de rehenes israelíes tras la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, Navarro señaló que «esta tregua no puede servir para echar tierra sobre una masacre tan espantosa», aunque reconoció que puede facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

Ambos sindicatos recordaron que la convocatoria cuenta con todas las garantías legales, al estar registrada oficialmente desde el pasado 16 de septiembre, e insistieron en su llamamiento «a la solidaridad, a la movilización y al ejercicio del legítimo derecho a la huelga».

