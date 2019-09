CC apoyaría el pacto de Rivera con Sánchez, pero no con Casado

En rueda de prensa tras la reunión con el rey dentro de la ronda de contactos abierta por Felipe VI para ver los apoyos a la investidura, Oramas ha recordado que los socialistas y Cs suman mayoría absoluta "y, si Rivera quiere desbloquear la situación, tiene que dirigirse a Sánchez y sentarse con él, y ellos dos podrían dar una estabilidad de gobierno y legislatura".

"Y por parte de los nacionalistas canarias y con un compromiso de cumplir el Estatuto, nosotros también lo apoyaríamos", ha dicho.

En este sentido, ha afirmado que la oferta de Rivera a Casado no es tal, "es un salto al vacío desesperado, y sabe que se va a desangrar por la izquierda o por la derecha si van a elecciones en noviembre".

A la vista de la falta de interlocución entre PSOE y Cs tras la oferta de Rivera, Oramas ha admitido que es "pesimista" de que se pueda llegar a un acuerdo porque "Moncloa no tiene interés en aceptar un gobierno de abstención".

Oramas ha subrayado su sintonía con exdirigentes de Cs como Toni Roldán y Francisco de la Torre, que la formación de Rivera "despreció y arrinconó, y hoy no están en esa fuerza política".

La responsable de CC ha criticado a Sánchez que en estos meses "no haya querido negociar" y ha recordado a los socialistas que su formación avisó tras la investidura fallida que estarían dispuestos "a mover" el sentido del voto si ponían en la negociación "gente del partido con experiencia, no asesores y estrategas electorales", pero "ese guante no lo quisieron recoger".