Un cayuco con 64 hombres llega por sus propios medios a El Hierro Dos personas han tenido que ser ingresadas en sendos hospitales, una en Tenerife y otra en Valverde

EFE Valverde Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:10

Un cayuco con 64 hombres ha llegado este sábado por sus propios medios a El Hierro, al puerto de la Restinga, según han informado los servicios de emergencia a EFE.

Un hombre fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, por una hipotermia de carácter grave, según han detallado las mismas fuentes.

También otro hombre fue llevado al hospital de El Hierro tras llegar el cayuco a la isla a las 6.33 horas después de cuatro días de navegación desde que partieron de Nuadibú, en Mauritania.

Los hombres que viajaban en el cayuco proceden de Mali, Senegal, Mauritania, Guinea Conakry y Gambia.