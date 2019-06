Castro y Suárez Trenor, investigados

El juez de Instruccción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública -caso Lezo- que podrían haber cometido el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Antonio Castro, y el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, entre otros responsables políticos de más comunidades autónomas.

Según publicó ayer el diario VozPopuli, el juez tras escuchar a varios directivos de la constructora OHL, ha decidido imputar a seis políticos y citado a declarar a tres de ellos entre los que todavía no tienen fecha ni Castro, ni Suárez Trenor.

El que también fuera presidente del Parlamento de Canarias, se manifestó ayer «muy sorprendido» por ver su nombre en un asunto del que «puedo jurar que no tengo nada que ver».

En cualquier caso, Castro aseguró que «no he recibido nada» del juzgado pero «si me citan como investigado, tendré que ir y ver de qué se me va a investigar. Yo solo respondo de mi trabajo, no de las cosas que no sé todavía», añadió.

García-Castellón analiza varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014 que podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, informa VozPopuli.

Como parte de la instrucción, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que aporte información en relación con los «expedientes relativos a obras adjudicadas a la entidad Obrascon Huarte Lain SA». A la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se le ha requerido documentación sobre dos «expedientes relativos a obras que fueron adjudicadas a Sociedad Anónima Trabajos y Obras en asociación con otras empresas».

El juez también investigará la obra viaria realizada entre Santa María de Guía-El Pagador (Gran Canaria) para lo cual ha pedido información a la Consejería de Infraestructuras y Transportes, que dirige ahora el vicepresidente en funciones. Las obras de abrigo del Puerto de Granadilla (Tenerife) y la ampliación del Puerto de La Estaca (El Hierro), están incluidas en el listado de adjudicaciones bajo sospecha.