87 años con Jerónimo Saavedra

En los anales de la Gran Canaria, julio de 1936 registra dos acontecimientos históricos. Uno funesto, la llegada del general Franco el día antes del golpe de estado que rompió España, para investigar la muerte accidental o asesinato del Gobernador Militar Amadeo Balmes. Otro, bienaventurado, el nacimiento de Jerónimo Saavedra Acevedo muy cerca del Hotel Madrid, donde Franco dio fama a su habitación número tres que también ha visto dormir a Gregorio Peck, Marcelo Mastroiani, Umma Thurman y más recientemente a Brad Pitt.

En la Vegueta de Santa Ana, junto al Museo Canario, vive desde hace exactamente 87 años Jerónimo Saavedra. Nacido el 3 de julio en una familia culta y acomodada; su abuelo fundó la Cruz Roja de La Palma y de la masonería oye hablar a su madre. Tuvo una infancia feliz y una adolescencia jesuita que marca su carácter.

La leyenda dice que el apellido Saavedra tiene su origen en el emperador Calígula y la historia lo ubica en la actual Lugo. Algo de gallego pasado por La Palma hay en nuestro amigo y conocida en ajedrez es la Posición Saavedra: una forma de ganar una partida que previamente se pensaba que era tablas. Acevedo es de origen portugués, como la mayoría de los apellidos canarios, pero sus amigos y rivales (no tiene enemigos) sospechan que por sus venas hay sangre de cardenal de la Venecia renacentista, o de Florencia, ciudad donde amplió sus estudios de Derecho (1962-63).

De profesión docente y político de vocación se afilió en 1972 al PSC-PSOE. Partido del que será Secretario General y Presidente. Ningún canario posee su currículo político: presidente de la Junta de Canarias, diputado, senador, presidente del Gobierno de Canarias en dos ocasiones, ministro de Administraciones Públicas, y de Educación y Ciencia, Diputado del Común de Canarias y alcalde de su ciudad natal.

Una intensa actividad que oxigena con su sensibilidad cultural. Reconocido mozartiano, se escapaba en verano a Salzburgo, visita exposiciones, asiste habitualmente a obras de teatro, de ballet, conciertos, colaboraba con la Sociedad Filarmónica… En su primera legislatura como presidente creó el Festival de Música de Canarias primando la calidad y la excelencia. Ahora nadie discute su importancia, pero no siempre fue así. En sus primeras ediciones recibió muchas críticas, fue acusado de elitista, de despilfarro… Jerónimo, que nunca se amilana, siguió adelante y logró consolidarlo con la ayuda, el esfuerzo y la pasión de su director, Rafael Nebot.

La valentía de Jerónimo es legendaria y sin aspavientos, desde la cortesía y el respeto. El que le tienen todos sus rivales políticos. Cuando discrepaba con el Presidente de España, fuera socialista o no, lo hacía de forma clara y rotunda. Me atrevo a afirmar que es el político más valorado y querido por la ciudadanía canaria. Cariño que no ha menguado al reconocerse como masón y homosexual. Ha conseguido que la gente lo quiera tal como es, auténtico, culto y popular. Sabe disfrutar tanto en una comida de romería, jugando al envite con la gente del pueblo y cantando 'Yo soy Chona la cangreja', como escuchando un lieder de Richard Strauss o viendo una exposición de su amigo Fernando Álamo.