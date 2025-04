Candil critica la falta de «unidad» del Estado para responder a los menores

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, criticó este viernes la falta de «unidad» del Estado para responder a la situación de los menores migrantes no acompañados que acoge Canarias, y lamentó que la Comunidad de Madrid haya pedido formalmente a la ministra de Infancia, Sira Rego, que cancele la convocatoria de la Conferencia Sectorial del próximo lunes, en la que se tratará el reparto de esos niños, niñas y adolescentes, al considerarla «ilegal».

«Es la primera vez en la historia de España que una crisis —en este caso, una crisis migratoria— no se ha respondido al unísono por todo el Estado. En otras crisis que ha habido, el Estado ha reaccionado de manera unitaria. No entendemos por qué ante esta situación no se responde de la misma manera», afirmó Candil ante los medios de comunicación, antes del inicio del foro 'Tendiendo puentes' del Partido Demócrata Europeo en la capital grancanaria.

Diferente al caso de Ucrania

El viceconsejero recordó que cuando comenzó la guerra de Ucrania, «el Estado respondió» y se trasladó a España a «miles de menores, a miles de personas, y no hubo este nivel de oposición». Y añadió: «Lamentablemente, huele a lo que huele», en referencia al racismo.

Candil señaló que, tras la modificación de la Ley de Extranjería, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Canarias en cuanto a que los menores asilados deben ser responsabilidad del Estado. «En este contexto, que las comunidades autónomas sigan mirando hacia otro lado no nos extraña nada», afirmó, en respuesta a la solicitud de Madrid de cancelar la Conferencia Sectorial de Infancia. Esta denuncia, dijo Candil, no cree que ponga «absolutamente nada en peligro» la reunión, ante la que se mostró optimista. Aunque no se alcance un acuerdo unánime, aseguró que se aplicará el reparto de menores migrantes no acompañados ya recogido en el decreto que modifica la Ley de Extranjería.

Pacto sobre MIgración y Asilo de la UE

Por su parte, el líder del Partido Demócrata Europeo (PDE), Sandro Gozi, reclamó que se pusiera en marcha «ya» el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE. «Tenemos que ser muy rápidos en la actuación. No podemos esperar más. No podemos esperar dos años para buscar soluciones que ya están en el pacto», afirmó.

Gozi añadió que Europa no puede «dejar sola a Canarias», y afirmó que «muchas de las soluciones que se esperan» para el archipiélago están contenidas en ese pacto. Para el secretario general del PDE, las soluciones a las crisis migratorias son muy controvertidas, no solo en España sino en Europa. «Pero tenemos un vínculo legal, porque el pacto de inmigración es un pacto que incluye también la solidaridad y la distribución entre los países de la Unión Europea. Sé bien que es muy difícil para España, es muy difícil para la UE, pero no hay otras soluciones», sentenció.

En la misma línea se pronunció la eurodiputada Oihane Aguirregoitia, del PNV, que al igual que Coalición Canaria pertenece al PDE. «Estoy aquí para demostrar nuestro compromiso y colaboración con Canarias, con el Gobierno de Canarias y con Coalición Canaria en uno de los grandes retos de las islas: la presión migratoria». Aguirregoitia reconoció que también es una preocupación europea, por lo que pidió que el pacto migratorio, aprobado a mediados de 2024 y con un plazo de dos años para su despliegue, «se agilice», porque «no tenemos esos dos años».

El secretario de Coalición Canaria en Gran Canaria y también consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, agradeció al Partido Demócrata y al PNV «la comprensión que han tenido con Canarias desde el minuto uno» ante la crisis migratoria. «Canarias se ha visto en muchas ocasiones sola ante un problema que no es exclusivo de Canarias. Somos la frontera sur de España y de Europa, y lo cierto es que eso no ha sido considerado así por parte de los gobiernos, sobre todo el Gobierno del Estado. Y en esa soledad en la que hemos estado, siempre hemos encontrado la comprensión del PDE y del PNV», dijo. Y añadió que los últimos 18 meses han sido «los más duros que hemos vivido» por una «incomprensión muy importante».

Para Madrid la Conferencia de Infancia es «Ilegal» y Aragón cree «inconstitucional» el reparto

La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, pidió este viernes formalmente a la ministra de Infancia, Sira Rego, que cancele la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial programada para el próximo lunes para tratar el reparto de menores provenientes de Canarias por considerarla «ilegal», informa Efe.

En una carta dirigida a la ministra, Dávila sostiene que la organización de la reunión infringe el artículo 17 del reglamento de la Conferencia Sectorial porque «las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas, ni urgentes», ya que se produjo «hace más de un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley en cuestión».

De no cancelar la reunión del lunes, «la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender las acciones que correspondan», indica la consejera en la misiva.Para Dávila, la convocatoria «está viciada de nulidad» y es «un paso más en la cadena de irregularidades que el Gobierno de España lleva realizando desde la misma elaboración del Real Decreto-Ley» del reparto.

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, insistió ayer en que el reparto de menores inmigrantes es «inconstitucional, quiebra el principio de igualdad y se ha dictado a la orden de una comunidad autónoma» para dejar claro que el Ejecutivo autonómico «seguirá defendiendo que hay una invasión de competencias autonómicas y que se vulneran» varias leyes, informa Europa Press.

Susín respondió así a la Abogacía del Estado que dijo que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra este reparto de menores quedaría desestimado.

