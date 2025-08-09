Cada canario recibe 3.718 euros del sistema de financiación, 328 más que la media nacional Los datos analizados por Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de 2023, apuntan a que Canarias supera en un 99% la recaudación por tributos cedidos

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 23:31 Comenta Compartir

Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA) en 2023, mientras que Canarias se situó como la que más recibe por tributos cedidos del sistema (99%). Esto se desprende de la estimación firmada por Ángel de la Fuente que ha realizado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y divulgada esta semana sobre la liquidación de 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.

Más recursos per cápita Canarias recibe 3.718 euros por habitante, por encima de la media (3.390 euros). Una cifra que ha crecido desde los 2.144 euros de 2011; aunque queda lejos de los 4.077 euros por habitante de Cantabria (687 euros más que la media por habitante).

El análisis de la liquidación del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2023 a raíz de los datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Hacienda concluye que el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 24.000 millones de euros.

Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta algo más de 13.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 10.600 millones. En concreto, Madrid aportó 7.975 millones; Cataluña, 2.266 millones y Baleares 358 millones.

En el lado de las comunidades receptoras está Canarias. Las transferencias recibidas por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en diez casos y son particularmente importantes en el archipiélago, donde supera el 99% de la recaudación por tributos cedidos.

Fedea calcula la financiación definitiva de 2023 a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, e introduce algunos ajustes a las cifras oficiales. Así, «el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades autónomas de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2023 un incremento de unos 2.900 millones de euros (un 1,94%) con respecto a 2022», apunta.

Sin embargo, Fedea introduce un elemento corrector básico: la inflación. En 2023 la tasa de inflación fue del 3,4%, así que ese año «la financiación recibida por las autonomías sufrió una ligera reducción» frente al crecimiento del 2022. La diferencia entre ambos ejercicios proviene también de la desaceleración en 2023 del crecimiento del PIB.

Este resultado «ilustra el caprichoso funcionamiento de algunos elementos del modelo de financiación» actual, necesitado de reforma según todos los analistas.

Concretamente por lo que se refiere a Canarias, señala el estudio que «la partida más importante es la que recoge los ingresos tributarios regionales, que suponen en promedio el 91,4% de la financiación efectiva a competencias homogéneas, un punto más que en 2022». Pero la contribución de los ingresos tributarios a la financiación efectiva varía «muy significativamente de unas regiones a otras, oscilando entre 135 en Madrid y 55 en Canarias».

Las demás partidas tienen un tamaño muy inferior en promedio, «pero pueden ser extremadamente importantes en determinadas regiones». La transferencia de garantía, por ejemplo, reduce la financiación relativa de Madrid, Baleares y Cataluña entre 6 y 25 puntos y aumenta la de Canarias en 46 puntos.

A su vez, el Fondo de Cooperación añade más de 2 puntos a la financiación relativa de diez regiones y más de 5 a cinco de ellas, mientras que el de Competitividad aporta en torno a 10 puntos al índice de financiación de Canarias.

Los datos ilustran «el caprichoso funcionamiento de algunos elementos del modelo de financiación» Al analizar «la información más relevante» para el ejercicio 2023 sobre la liquidación del sistema de financiación, según Fedea (Fundación de Estudios sobre la Economía Aplicada), se señala que Canarias por ingresos tributarios homogéneos sumó 4.190 millones de euros, aunque su financiación efectiva a competencias homogéneas fue de 8.345 millones de euros; un 99,18% de los ingresos tributarios. El sistema de financiación aporta casi 24.000 millones de euros, correspondiendo 13.156 a la aportación del Estado y 10.599 a la aportación de las comunidades autónomas. Los datos, dice Fedea, ilustran «el caprichoso funcionamiento de algunos elementos del modelo de financiación». Por lo que se refiere a la recaudación en Canarias, ascienden a 838 millones de euros la recaudación normativa: 48 millones por tasas efectivas; 269 millones por tasas sobre el juego; 135 millones por sucesiones y donaciones (desde 2023 este impuesto está bonificado al 99%); y 376 millones por ITP (impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD (actos jurídicos documentados. Señala el estudio de Fedea que sólo Canarias ha ejercido su capacidad normativa, fijando un pequeño recargo de entre el 1% y el 4% sobre los tipos estatales por lo que se refiere al IAJ. En cuanto al IDEC (Impuesto sobre Depósitos), debido a su gravamen cero por ley, obligó a la supresión de los impuestos autonómicos en vigor en Andalucía, Canarias y Extremadura, con la consiguiente compensación por su supresión. Y el Impuesto de Residuos (IR), que permite por ley incrementar el tipo fijado por ley a nivel estatal, y asumir su gestión, como ha hecho Canarias, entre otras comunidades. Por el momento Fedea habla de «estimaciones» de recaudación a falta de la suma de las variables, pero se calcula en casi 140 millones la recaudación canaria por nuevos impuestos cedidos.