Canarias no subirá el sueldo a los funcionarios en enero

Los empleados públicos de la comunidad autónoma no podrán ver incrementados sus sueldos el 1 de enero, tal como se acordó entre la administración y los representantes sindicales para el trienio 2022-2024.

De momento, han quedado congelados porque, tal como señala el Gobierno de Canarias, aunque las cuentas regionales ya están aprobadas y contemplan el incremento retributivo previsto, «no podrá hacerse efectivo» hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.

De esta manera, los trabajadores de la administración autonómica, tal como ocurre con los del Estado, tendrán que esperar a que se aprueben las cuentas estatales por el Congreso de los Diputados, una vez que el Gobierno de España ha decidido prorrogar los presupuestos de 2023.

Previsiblemente, la nueva ley obtendrá el visto bueno a finales del primer trimestre del próximo año. Por este motivo, el presidente, Pedro Sánchez, no incluyó esta subida en el real decreto ley de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros esta misma semana y la medida ha quedado congelada hasta que haya nuevas cuentas.

Presupuestos canarios

Los presupuestos de Canarias para 2024 -aprobados por el Parlamento regional el pasado 19 de diciembre-, recogen la subida pactada dentro del Acuerdo marco para una administración del siglo XXI, que contempla una revalorización de los sueldos públicos del 2%, además de una parte variable del 0,5% ligada al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), como confirmó la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

La comunidad autónoma dispone para el próximo ejercicio de un presupuesto que asciende a 11.301 millones. De este montante, el Capítulo 1 (Personal) absorbe casi el 40% del total y se sitúa en los 4.456 millones de euros. Este epígrafe registra un incremento del 1,92% respecto a 2023 -lo que supone unos 337 millones de euros- para pagar, entre otros asuntos, la prevista subida de sueldos de la plantilla pública.

En esa partida se incluye la subida salarial para los casi 69.500 empleados de la administración regional, cifra que figura en el Boletín estadístico del p al servicio de la administración pública de Canarias con fecha de julio de 2022, la última reseña publicada en este sentido.

Competencia estatal

De esta manera, y aunque Canarias tiene su ley de presupuestos aprobada, no podrá aplicar la subida salarial a sus trabajadores, que se verán sometidos a la congelación de sus retribuciones igual que ocurre con los empleados públicos a nivel nacional «porque su aplicación está supeditada a la ley estatal y hasta que no se apruebe de manera definitiva, no hay certeza absoluta de que ese sea el porcentaje que se debe aplicar», señaló Matilde Asián.

Añadió a este respecto que el presupuesto de la comunidad autónoma se hizo «con un incremento del 2% ampliable en otro 0,5% y eso se pagará cuando se apruebe el PGE». Puntualizó en cualquier caso que Canarias «tendrá que estar a lo que diga el Gobierno de España porque es quien tiene esa competencia».

Tras conocer la noticia de la congelación salarial, organizaciones sindicales como CC OO han anunciado movilizaciones como medida de presión para que se retomen las negociaciones y se garanticen los incrementos retributivos acordados.

El primer punto del Acuerdo marco para una administración del siglo XXI contempla el aumento de las retribuciones de empleados de las administraciones públicas para el periodo 2022-2024. En concreto, se acordó un incremento salarial plurianual que supone una revalorización mínima fija de un 8% en esos años. Este porcentaje se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5% en el citado periodo con la inclusión de un 0,5% en cada uno de los años dependiendo del crecimiento del PIB.