Canarias rehúsa firmar el recorte y amarra solo los 1.200 millones

«No lo hemos firmado porque no estamos de acuerdo en los términos en los que se ha llevado a Consejo de Ministros porque faltan más de 340 millones», expuso el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, «y no vamos a permitir que Canarias deje de recibir un solo euro de lo que le corresponde», añadió.

Ábalos ve «injusto» que se impute al actual Gobierno un incumplimiento del anterior Ejecutivo del PP

Rodríguez recordó que el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias que dan la razón al Ejecutivo autónomo, en las que cifra la deuda acumulada con Canarias por la anterior Administración en 945 millones de euros, contando los intereses, de los que el ahora el Gobierno socialista solo reconoce 600.

A este respecto, el consejero canario adelantó que se va a seguir buscando una solución alternativa pese a las discrepancias. «El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, me ha expresado la voluntad de que mantengamos un encuentro en los próximos días para ver cómo podemos dar cumplimiento a las sentencias de mutuo acuerdo, incorporando toda la cantidad», señaló.

El malestar de Fomento por la negativa canaria a firmar los dos instrumentos y la tensión de los últimos se traslucieron claramente durante el acto formal de firma, en especial en las palabras del ministro Ábalos, que no ocultó su enfado por cómo se ha desarrollado la negociación.

«En toda esta polémica he estado callado, pero no quiere decir que me haya dado igual», expuso, «lo que importa es cumplir y tratar de alejarme de la polémica que no ayuda para nada y tampoco resulta especialmente motivadora», añadió. El titular de Fomento entiende que con la firma del convenio de 1.200 millones el Ejecutivo del PSOE cumple su compromiso con Canarias en materia de carreteras y considera «injusto» que se le impute al actual Gobierno un incumplimiento de la anterior Administración del PP. «No hemos encontrado ningún soporte legal jurídico que nos imponga ninguna otra obligación», expuso, «aunque si la hubiera, este Gobierno cumplirá con sus responsabilidades, vengan del tiempo que vengan», añadió.

Especialmente dolido se mostró Ábalos por las afirmaciones del presidente canario, Fernando Clavijo, y de la diputada de CC en el Congreso, acusando al Gobierno de Sánchez de hurtar recursos a las islas para contentar a sus socios independentistas catalanes.

«Curiosamente el convenio con Canarias se ha aprobado en el Consejo de Ministros de Barcelona», expuso, «porque yo he oído que había un agravio a Canarias con respecto a Cataluña pero también oí la reacción contraria después de que ayer (por el viernes) se aprobaran 108 millones para Cataluña y 1.200 para Canarias. Parece que es algo a lo que habrá que ir acostumbrándose», añadió.