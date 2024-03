Canarias reclama a Sánchez un nuevo convenio de 1.000 millones para obras hidráulicas esenciales

Ante la situación de déficit hídrico derivada de la sequía y los problemas en las redes de suministro, el Gobierno canario ha vuelto a poner el foco en la necesidad de actualizar las infraestructuras para garantizar el abastecimiento de agua en todas las islas, y se ha fijado como prioridad suscribir un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado, con una financiación para cubrir los proyectos esenciales que estima debería estar en torno a los 1.000 millones de euros.

Con el desarrollo de la agenda canaria en el aire por la inestabilidad política y la prórroga de los presupuestos de 2023, la renovación del convenio de obras hidráulicas se sitúa ahora en primera linea de los objetivos a conseguir entre los compromisos asumidos por el Gobierno de Sánchez.

En concreto, el pacto de legislatura suscrito por CC y PSOE establece una «dotación adecuada» para llevar a cabo los convenios entre Canarias y el Estado en costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas.

A este punto apela el Gobierno de Clavijo para urgir a Sánchez a la firma de un nuevo acuerdo, tras el incumplimiento del protocolo de 2018 que incluía tres convenios a ejecutar en 12 años por un importe de 915 millones de euros.

«Que no haya presupuestos es una mala noticia, pero creemos que hay fórmulas alternativas para que el Estado financie las infraestructuras prioritarias en materia de aguas como se recoge en la agenda canaria, eso para nosotros es fundamental», señala el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, «porque con los medios que tenemos es imposible cubrir las necesidades reales de desalación, regeneración y depuración, necesitamos esa aportación económica», añade.

Miranda recalca que ese «convenio potente» que Canarias aspira a firmar con el Estado en los próximos meses debe cubrir el déficit de infraestructuras que arrastran las islas, por lo que tendría que contar con una financiación plurianual de 1.000 millones, una cantidad similar a la del protocolo que el Ministerio de Transición Ecológica firmó hace cinco años y nunca se llegó a ejecutar.

«De la financiación prevista de 100 millones al año solo se han destinado 20, una cantidad absolutamente insuficiente», indica el consejero, «es esencial que haya un nuevo acuerdo con inversiones a ejecutar en un plazo razonable, para que nos dé tiempo de preparar los planes, las licitaciones, y los estudios ambientales, porque las obras hidráulicas son muy complejas», añade.

Al límite

Aunque la situación difiere de una isla a otra, Miranda advierte de que las escasas precipitaciones y el déficit de infraestructuras han colocado al archipiélago en su conjunto al borde de la emergencia hídrica. «Va por islas, no todas están igual porque no solo se debe a la climatología y a que en otoño e invierno no ha habido prácticamente lluvia, depende también de las infraestructuras de desalación, almacenaje y distribución», indica, «hay islas que tienen un problema serio, como Lanzarote y en algún caso Fuerteventura, porque toda la producción no da abasto a las necesidades de la población».

En las islas occidentales el problema no está tanto en el abastecimiento para consumo humano del agua que se destina a la agricultura. «Hay más crisis hídrica en unas que en otras pero en general todas las islas están en una situación bastante al limite», asegura el consejero.