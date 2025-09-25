Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Llegada de un grupo de menores migrantes al centro Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Canarias recibirá 8,5 millones de euros para atender a menores migrantes

Baleares, Ceuta y Melilla también recibirán fondos del Gobierno central

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:19

Las comunidades autónomas han aprobado el reparto de un crédito extraordinario de 22 millones de euros por parte del Gobierno central a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para la atención de menores inmigrantes no acompañados, de los que Canarias recibirá 8,5 millones.

Lo hicieron en una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el miércoles bajo la presidencia de la ministra Sira Rego, según ha informado este departamento en un comunicado este jueves.

Se trata de un crédito extraordinario que el ministerio ya propuso en el último encuentro de la Conferencia Sectorial celebrado el pasado 17 de julio y que no fue aprobado por falta de acuerdo entre las autonomías.

En la cita del miércoles sí se produjo el consenso suficiente, por lo que ahora el ministerio efectuará estas transferencias económicas, que se repartirán de la siguiente forma: Canarias (8,5), Baleares (2), Ceuta (7) y Melilla (4,5).

De esta manera, el ministerio dice reafirmar su compromiso de atender las necesidades de los territorios fronterizos para garantizar los derechos de la infancia migrante no acompañada. La ministra Sira Rego ha asegurado que desde el Gobierno se están poniendo «todos los recursos necesarios» a disposición de las comunidades para «garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior» del menor.

El Ejecutivo ha recordado que, en paralelo, sigue trabajando en el desarrollo del real decreto para la reubicación de los menores migrantes no acompañados desde los territorios que han declarado la contingencia migratoria: Canarias, Ceuta y Melilla.

