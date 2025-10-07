Canarias promueve en Mauritania un proyecto para impulsar la industria de la moda El objetivo es dinamizar el sector en el país africano y unir la creatividad mauritana con la experiencia de las empresas canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 7 de octubre 2025, 13:55

Promover el talento local, ofrecer formación y contribuir a generar oportunidades de futuro, sobre todo para las mujeres, es el objetivo fundamental de la iniciativa que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en Mauritania impulsando el sector de la moda.

El Clúster de Moda de Mauritania fomenta la cultura y los recursos textiles y artesanales del país. Para ello, se ha creado un espacio de colaboración que ha sido presentado en Nuakchot por parte de los viceconsejeros del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil.

Caraballo explicó que, «con este clúster de Moda de Mauritania la apuesta es ofrecer formación, y con ello oportunidades de empleo a las mujeres mauritanas», de tal manera que se genere «economía y futuro». Hizo hincapié en que Canarias puede nutrirse de ideas innovadoras, materias primas de alta calidad, talento creativo y recursos de Mauritania.

También el viceconsejero subrayó que, con este tipo de iniciativas «se ofrecen alternativas para que estas personas, sobre todo mujeres, tengan la opción de quedarse en su país y no arriesguen su vida subiendo a un cayuco», además de la importancia de impulsar y promover el talento que existe en estos países.

El sector de la moda en Mauritania tiene un potencial de crecimiento significativo, ya que cuenta con un amplio colectivo de costureros expertos y la calidad de los tejidos, con prácticas ancestrales de teñido. Además, está emergiendo una nueva ola de diseñadores y marcas nacionales, que están ganando peso en el mercado local.

Con este proyecto, Canarias pretende unir la creatividad mauritana con la experiencia de las empresas canarias. Una colaboración entre creadores de las dos orillas que dinamizará la industria de la moda.