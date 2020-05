Canarias pide más dinero al Gobierno para compensar otros 900 millones de recaudación

"Nos quedan 900. Ese va a ser el debate: buscar opciones para sufragar esa cantidad que falta" , indicó Torres que dijo, eso sí, que lo va a hacer "dialogando, no elevando las voces". "Buscando puntos de acuerdo", incidió.

«Para avanzar en la desescalada hay que cumplir»

Sobre cómo está evolucionando la desescalada en Canarias se declaró satisfecho y dijo que para seguir avanzando "lo relevante es cumplir" los criterios. "Ahora que estamos en fase 1, todos queremos hacer una vida absolutamente normal pero eso aún va a tardar un poco.

No vamos a adelantar de fase si no se cumple", remarcó, para luego añadir que "podría" ser que las islas como La Gomera, El Hierro o La Graciosa, que se anticiparon al resto a la hora de entrar en la fase 1 no hagan lo mismo para la entrada en fase 2.

Sobre la titularidad de la cartera regional de Sanidad, que ostenta provisionalmente el también portavoz del Ejecutivo Julio Pérez y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dijo que ya tiene los cambios en la cabeza, pero que debe buscar el momento idóneo, que será cuando pase la crisis generada por el coronavirus.